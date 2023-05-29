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Sağanak yağmur altında ikna etmeye çalıştılar... Polisler yaklaştı, o uzaklaştı

29.05.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da köprülü kavşak üzerinde demirlerin arasına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekiplerine sağanak yağmur altına zor anlar yaşattı. Polislerin sırılsıklam ıslandığı olayda şahsın polislerin her yaklaşmasında uzaklaştığı görüldü.

Sağanak yağmur altında ikna etmeye çalıştılar... Polisler yaklaştı, o uzaklaştı

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; köprülü kavşakta demirlerin arasında bir kişiyi görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı önlem aldı.

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SAĞANAK YAĞMUR ALTINDA İKNA ÇALIŞMASI

Polis ekipleri ise psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahsı ikna etmek için mücadele etti. Sağanak yağmur altında polisler şahsa yaklaşmak istese de şahsın polislerden kaçtığı görüldü.

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1 saat süren ikna çalışmasının ardından polisler tarafından ikna edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. (İHA)

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