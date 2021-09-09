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Kıyafetlerinizin ömrünü uzatabilirsiniz, peki nasıl?

09.09.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamaşır makineleri evlerimize girdiğinden beri hayatımız kolaylaştı. Özellikle son yıllarda üretilen makineler kumaş türüne göre ısıyı ayarlayarak kullanım kolaylığı sağlasa da ekstra hijyen elde etmek için yıkama talimatlarına uymak gerekiyor. Peki hangi çamaşır kaç derece su sıcaklığında yıkandığında gerçekten temizlenir?

Kıyafetlerinizin ömrünü uzatabilirsiniz, peki nasıl?

Gömlekler, havlular, nevresimler, pantolonlar, iç çamaşırları... Yıkanacaklar listesi böyle uzar gider. Özellikle pandemi sürecinde temizliğe daha çok hassasiyet gösterdiğimiz bu günlerde doğru yıkama teknikleriyle istediğiniz verime ulaşabilirsiniz.
Her kumaş türünün iplik sıklığı, dokusu farklıdır. Çamaşır yıkarken öncelikle bunu göz önünde bulundurmanız gerekir. Sizin için normal olan bir ısı, sevdiğiniz gömleğin sonunu getirebilir. Peki doğru çamaşır yıkama talimatı nedir?

GÖMLEKLER

Pamuklu ve desenli gömlekleri 40 derece yıkayabilirsiniz. Beyaz gömlekleri ise 50 dereceye kadar yıkayabilirsiniz. Sentetik dokulu gömlekler veya ipek gömlekler için ısı çok önemlidir. Etiketlerinde bir bilgilendirme yer almıyorsa 30 derecede yıkamanız en doğru karar olacaktır.

PANTOLONLAR

Kot pantolonların daha uzun ömürlü olması için başka çamaşırlarla birlikte yıkanmaması gerekir. Diz bölgesinde potluk oluşmaması için ise yumuşatıcı kullanmaktan kaçınılmalıdır. Pantolonları ters çevirerek yıkamanız, kullanım sürelerini uzatacaktır. Pantolonların ideal yıkama ısısı 30 ile 40 derece arasında değişmektedir.

HAVLULAR

Yumuşacık, mis gibi kokan havlular için doğru yıkama talimatı çok önemlidir. Havlular renklerine ayrılarak yıkanmalıdır. Havluların dokusunun korunması için başka kıyafetlerle makineye atılmamalıdır. İdeal yıkama sıcaklığı 50 ile 60 derece arasında olmalıdır.

NEVRESİMLER

Mis gibi temizlik kokan çarşafta yatmak kadar huzur verici başka bir şey yoktur. Nevresimlerin temizliği en az diğer çamaşırlar kadar hassasiyet gerektirir. Doğru temizlik yapılması için makineye atmadan önce silkeleyerek tozdan arınmaları sağlanmalıdır. Sonrasında 60 derece ısıda yıkanmalı ve tamamen kuruduktan sonra ütülenmelidir.

İÇ ÇAMAŞIRLARI

İç çamaşırları kumaş türlerine göre yıkanmalıdır. Pamuklu beyaz çamaşırlar yüksek ısıda yıkanmalıdır. Sentetik dokulu veya dantel çamaşırlar 40 derece ısıda yıkanmalıdır.
Çocuklara ait çamaşırlar diğer kıyafetlerden ayrı olarak yüksek ısıda yıkanmalı ve mutlaka ütülenerek hijyen sağlanmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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