Koltuktaki lekeleri kolayca çıkarabilirsiniz

Koltuklarınızdaki çay, kahve, kola gibi lekeleri çıkarmak için ağır kimyasal malzemelere veya pahalı temizleyicilere ihtiyacınız yok. Kumaşın türüne göre evdeki malzemeleri kullanarak lekeleri temizleyebilirsiniz.

Her leke ve kumaş için aynı işlemin yapılamayacağını unutmayın.

DEVETÜYÜ KUMAŞ

Keyifle oturduğumuz koltuğa; çay, kahve veya kola gibi meşrubatların dökülmesi en sık yaşanan durumlardan biridir. Lekeleri çıkarmak için bu adımları takip edin.

Öncelikle dökülen sıvının üzerine havlu veya peçete koyarak sıvının emilimini sağlayın.

Beyaz sabunu köpürtün ve köpüğü lekelerin üzerine yayarak 10 dakika bekletin.

Ilık su ve sabunlu sünger ile lekeli bölgeyi dairesel hareketlerle silin.

Suyu yenileyip, kumaş dokusuna göre dikiş yönüne paralel olarak temizliğe devam edin, lekeler hemen çıkacaktır.

NUBUK KUMAŞ

Nubuk kumaş, temizleme aşamasında hassasiyet gerektiren bir kaplama türüdür, ağartıcı veya ağır kimyasallar kesinlikle kullanılmamalıdır. Lekeleri çıkarmak için bu adımları takip edin.

Öncelikle dökülen sıvının üzerine havlu veya peçete koyarak sıvının emilimini sağlayın.

Pamuklu bir bezi ıslatıp iyice sıkın ve lekeyi tek yöne doğru temizlemeye çalışın.

Lekenin reni açıldıktan sonra renksiz bir deterjan ile temizlik yapabilirsiniz.

Dokunun bozulmaması için bastırarak temizlik yapmaktan kaçının.

DERİ KUMAŞ

Deri kumaşın kaygan dokusu, sıvı ürünlerin hızlı emilmesini engeller bu nedenle temizliği daha kolaydır. Lekeleri çıkarmak için bu adımları takip edin.

Deri dokuyu temizlerken ıslak bez kullanmaktan kaçının. Nemli bir bez ile lekeyi bastırmadan silin.

Su yoğunluğu çok olan bezler veya kimyasal ürünler dokuya zarar vereceği için bunları kullanmaktan kaçının.

Beyaz sabun ile lekeyi bastırmadan ovabilir sonrasında nemli bez ile durulama yapabilirsiniz.

Leke çıktıktan sonra deride kuruma olmaması için deri kremi veya vazelin gibi ürünlerle dokuyu yumuşatmayı unutmayın.

KETEN KUMAŞ

Hoş görüntüsü ve zamansız modelleriyle keten kumaş kaplı koltuklar birçok kişinin tercihi oluyor. Keten kumaşa dökülen çay ve kahve lekelerini çıkarmak için bu adımları takip etmelisiniz.

Öncelikle dökülen sıvının üzerine havlu veya peçete koyarak sıvının emilimini sağlayın.

Arap sabunu keten kumaşları aşındırmadan temizler, lekeli bölgeyi sabunlu bez ile silebilirsiniz.

Lekenin geniş alana yayılmaması için bezin iyi sıkılmış olmasına dikkat edin.

Keten kumaşlarda lekeler hemen çıkmayabilir bu nedenle lekeyi birkaç saat arayla kontrol edip tekrar temizleyebilirsiniz.



