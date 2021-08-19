KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Koltuktaki lekeleri kolayca çıkarabilirsiniz

Koltuktaki lekeleri kolayca çıkarabilirsiniz

19.08.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinizde en çok kullandığınız eşyanın koltuklar olduğunu düşünüyoruz. Zaman içinde kumaşı kirlenen veya üzerine içecekler dökülen koltuklarınız canınızı sıkabilir. Size önereceğimiz birkaç tüyo ile koltuktaki lekeleri çıkarabilir koltuk yıkatma maaliyetinden kurtulabilirsiniz.

Koltuktaki lekeleri kolayca çıkarabilirsiniz

Koltuklarınızdaki çay, kahve, kola gibi lekeleri çıkarmak için ağır kimyasal malzemelere veya pahalı temizleyicilere ihtiyacınız yok. Kumaşın türüne göre evdeki malzemeleri kullanarak lekeleri temizleyebilirsiniz.
Her leke ve kumaş için aynı işlemin yapılamayacağını unutmayın.

DEVETÜYÜ KUMAŞ

devetüyü koltuk

Keyifle oturduğumuz koltuğa; çay, kahve veya kola gibi meşrubatların dökülmesi en sık yaşanan durumlardan biridir. Lekeleri çıkarmak için bu adımları takip edin.

  • Öncelikle dökülen sıvının üzerine havlu veya peçete koyarak sıvının emilimini sağlayın.
  • Beyaz sabunu köpürtün ve köpüğü lekelerin üzerine yayarak 10 dakika bekletin.
  • Ilık su ve sabunlu sünger ile lekeli bölgeyi dairesel hareketlerle silin.
  • Suyu yenileyip, kumaş dokusuna göre dikiş yönüne paralel olarak temizliğe devam edin, lekeler hemen çıkacaktır.

NUBUK KUMAŞ

nubuk

Nubuk kumaş, temizleme aşamasında hassasiyet gerektiren bir kaplama türüdür, ağartıcı veya ağır kimyasallar kesinlikle kullanılmamalıdır. Lekeleri çıkarmak için bu adımları takip edin.

  • Öncelikle dökülen sıvının üzerine havlu veya peçete koyarak sıvının emilimini sağlayın.
  • Pamuklu bir bezi ıslatıp iyice sıkın ve lekeyi tek yöne doğru temizlemeye çalışın.
  • Lekenin reni açıldıktan sonra renksiz bir deterjan ile temizlik yapabilirsiniz.
  • Dokunun bozulmaması için bastırarak temizlik yapmaktan kaçının.

DERİ KUMAŞ

deri koltuk

Deri kumaşın kaygan dokusu, sıvı ürünlerin hızlı emilmesini engeller bu nedenle temizliği daha kolaydır. Lekeleri çıkarmak için bu adımları takip edin.

  • Deri dokuyu temizlerken ıslak bez kullanmaktan kaçının. Nemli bir bez ile lekeyi bastırmadan silin.
  • Su yoğunluğu çok olan bezler veya kimyasal ürünler dokuya zarar vereceği için bunları kullanmaktan kaçının.
  • Beyaz sabun ile lekeyi bastırmadan ovabilir sonrasında nemli bez ile durulama yapabilirsiniz.
  • Leke çıktıktan sonra deride kuruma olmaması için deri kremi veya vazelin gibi ürünlerle dokuyu yumuşatmayı unutmayın.

KETEN KUMAŞ

keten koltuk

Hoş görüntüsü ve zamansız modelleriyle keten kumaş kaplı koltuklar birçok kişinin tercihi oluyor. Keten kumaşa dökülen çay ve kahve lekelerini çıkarmak için bu adımları takip etmelisiniz.

  • Öncelikle dökülen sıvının üzerine havlu veya peçete koyarak sıvının emilimini sağlayın.
  • Arap sabunu keten kumaşları aşındırmadan temizler, lekeli bölgeyi sabunlu bez ile silebilirsiniz.
  • Lekenin geniş alana yayılmaması için bezin iyi sıkılmış olmasına dikkat edin.
  • Keten kumaşlarda lekeler hemen çıkmayabilir bu nedenle lekeyi birkaç saat arayla kontrol edip tekrar temizleyebilirsiniz.
Bulaşık makinenizin kullanım ömrünü uzatabilirsinizBulaşık makinenizin kullanım ömrünü uzatabilirsiniz


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitkisel yağlardan gelen güzellik! Kullandıkça farka inanmayacaksınızBitkisel yağlardan gelen güzellik! Kullandıkça farka inanmayacaksınız
Sokak ortasında saç saç baş başa kavga! Sebebi bakın ne çıktıSokak ortasında saç saç baş başa kavga! Sebebi bakın ne çıktı
Sinire, endişeye iyi geliyor! Bu bitkisel yağlar sayesinde...Sinire, endişeye iyi geliyor! Bu bitkisel yağlar sayesinde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Güldür Güldür'e yeni sezonda bomba transfer!

Güldür Güldür'e yeni sezonda bomba transfer!

Bugün yeni kazanç yolları keşfedebilirsiniz!

Bugün yeni kazanç yolları keşfedebilirsiniz!

Sinire, endişeye iyi geliyor! Bu bitkisel yağlar sayesinde...

Sinire, endişeye iyi geliyor! Bu bitkisel yağlar sayesinde...

Çocuklar bu ayakkabıları ayağından çıkartmak istemeyecek

Çocuklar bu ayakkabıları ayağından çıkartmak istemeyecek

Zamansız, ikonik, cezbedici! Bu şekilde sürerseniz daha kolay

Zamansız, ikonik, cezbedici! Bu şekilde sürerseniz daha kolay

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Dalgınlık ve unutkanlık yaşayabilirsiniz

Dalgınlık ve unutkanlık yaşayabilirsiniz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İşte günlük burç yorumları

İşte günlük burç yorumları

Aslan burcundaki Yeni Ay, tüm burçları etkileyecek!

Aslan burcundaki Yeni Ay, tüm burçları etkileyecek!

Bugün netleşmesini arzuladığınız durumlar olabilir

Bugün netleşmesini arzuladığınız durumlar olabilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.