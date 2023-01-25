Kıyamet Günü Saati (Doomsday Clock) güncellendi! 2020'den beri 'kıyamete' 100 saniye kalmıştı, artık daha da az kaldı

Kıyamet Günü Saati (Doomsday Clock), 75 yılı aşkın bir süredir sembolik olarak insanlığın kendi kendini yok etme süresini belirliyor. Oldukça eski olan bu saat, her yıl nükleer savaş tehdidi, iklim krizi, genetik mühendisliği ve medeniyete tehdit olarak işaretlenen diğer şeyler dahil olmak üzere çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak güncelliyor. Saat 00:00'a ne kadar uzaksa, yok olma tehdidine o kadar uzak, ne kadar yakınsa da yok olma tehdidine o kadar yakın olunuyor.

KIYAMET GÜNÜ SAATİ (DOOMSDAY CLOCK) GÜNCELLENDİ

TRT Haber'in aktardığına göre ise; Önde gelen bilim ve güvenlik uzmanlarının insan varlığının tehlikeleri hakkındaki yargılarını temsil eden "Kıyamet Günü Saati"ne bir güncelleme geldi. 24 Ocak’ta Türkiye saati ile 18:00’de sembolik saat, gece yarısına yani kıyamete 90 saniye kalaya getirildi.

Bu 90 saniye, insanlığın kendi kendini yok etme anlamındaki en kısa süre olarak tarihe geçti.

2020'den beri gece yarısına 100 saniye kalmıştı ve 2021 ile 2022 yıllarında bu değişmedi.

Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılı için Rusya-Ukrayna savaşının, biyolojik tehditlerin, nükleer silahların yayılmasının, devam eden iklim krizinin, devlet destekli dezenformasyon kampanyalarının ve yıkıcı teknolojilerin dikkate alındığı belirtildi.

Bilim insanları bu saati, "insanlığın kendini yok etmeye ne kadar yakın olduğunun bir metaforu" olarak tanımlıyor.

Bulletin of Atomic Sciencists adlı kurum 1945 yılında Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer ve ilk nükleer silahları üreten Manhattan Projesi'nde çalışan diğer bilim insanları tarafından kuruldu. 1947'de felakete karşı küresel savunmasızlığı simgeleyen Kıyamet Günü Saati fikri hayata geçirildi.

Saat 1947 yılında gece yarısına 7 dakikayı gösteriyordu ve 2007 yılına kadar 18 kez değiştirildi.

