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'Kıyamet Günü Saati'nin kadranı sabit kaldı

01.02.2021 10:09 | Son Güncelleme:
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'Kıyamet Günü Saati'nin kadranı sabit kaldı

Chicago Üniversitesi'ne bağlı ''Bulletin of Atomic Scientists'' (BAS) dergisinin yayın kurulu, büyük bir felakete yakınlaşıp yakınlaşmadığımızı gösteren Kıyamet Günü Saati'nin kadranını sabit tuttu. Kurula göre bunun nedeni koronavirüs ve iklim değişikliği gibi etmenler.

Kıyamet Günü Saati, 1947 yılında beri varlığını sürdürüyor. Saatte gece yarısı insanlığın topyekun yıkımını temsil ediyor. Yani saat gece yarısına ne kadar yaklaşırsa insanlık büyük bir felakete o kadar yaklaşıyor. Bilim insanları 2018 yılında saati 2 dakika kalaya (120 saniye) ayarlayınca birçok insan çok yakında büyük bir felaket yaşayacağımızı iddia etmeye başlamıştı. Kıyamet Günü Saati'nin kadranı son olarak 2019 yılında 100 saniye kalaya ayarlanmıştı. Bu son yılların gece yarısına en yakın anlarından biriydi. Bilim insanları 2021 yılında ise Kıyamet Günü Saati kadranı için yeni bir açıklama yaptı.

KIYAMET GÜNÜ SAATİ İÇİN KARAR AÇIKLANDI

Chicago Üniversitesi'ne bağlı ''Bulletin of Atomic Scientists'' (BAS) dergisinin yayın kurulu, Kıyamet Günü Saati'nin kadranını sabit tutmaya karar verdi. Başka bir deyişle 2019'da gece yarısına 100 saniye kalaya ayarlanan saat, 2021 yılında da aynı şekilde kalacak. Bilim insanlarına göre bunun nedeni son dönemde yaşadığımız 'felaketler'.

Kıyamet Günü Saati

''HAZIRLIKSIZ OLDUKLARININ CANLI BİR ÖRNEĞİ''

Bilim insanları, Kıyamet Günü Saati'nin sabit tutulmasına gerekçe olarak milyarlarca kişinin hayatını doğrudan doğruya etkileyen koronavirüs salgınını ve iklim değişikliğini gösterdi. BAS adına açıklamalarda bulunan Dr. Rachel Bronson, ''Koronavirüs salgını, ulusal hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların gerçekten uygarlığı sona erdirme potansiyeli olan nükleer silah tehditlerini ve iklim değişikliğini yönetmek için hazırlıksız olduğunun canlı bir örneği olarak tarihe geçti." ifadelerini kullandı.

Diğer bir deyiş ile bu yıl, Kıyamet Günü Saati'nde 1953'ten beri kıyamet anlamı taşıyan gece yarısına en yakın ana tanıklık etmeye devam edeceğiz.

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