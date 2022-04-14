HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Kıyasıya yarıştılar! Mangolar dudak uçuklatan fiyata satıldı

Kıyasıya yarıştılar! Mangolar dudak uçuklatan fiyata satıldı

14.04.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da yetiştirilen özel kalite mangolar, açık artırmada satışa sunuldu. Özel meyveleri almak isteyen meraklılar kıyasıya yarışırken mangolardan ikisi, 500 bin yene (yaklaşık 58 bin 300 lira) alıcı buldu.

Kıyasıya yarıştılar! Mangolar dudak uçuklatan fiyata satıldı

Japonya'da özel meyveleri almak isteyen meraklılar kıyasıya yarıştı. Kıran kırana mücadelenin ardından iki mango, 500 bin yenlik (yaklaşık 58 bin 300 lira) rekor fiyata alıcı buldu.

KIYASIYA YARIŞTILAR

Özel üretim meyvelere ödenen yüksek fiyatlarla sık sık gündeme gelen Japonya’da, Miyazaki eyaletinde üretilen üst kalite mangolar sezonun ilk açık artırmasında alıcıların beğenisine sunuldu. "Taiyo no Tamago" (Güneş yumurtası) markası altında yetiştirilen ve genel üretimin yalnızca yüzde 15'ine tekabül eden özel meyveleri almak isteyen meraklılar kıyasıya yarıştı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından iki mango 500 bin yenlik (yaklaşık 58 bin 300 lira) rekor fiyata alıcı buldu.

AW595312_02

Miyazaki Tarım Kooperatifi Müdürü Tomohiro İshikawa, yüksek üretim maliyetleri nedeniyle üreticilerin zor zamanlar geçirmesine rağmen ürünlerin kalitesinin bu yıl da mükemmel olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

ŞEKER İÇERİĞİ ÖZEL KILIYOR

Miyazaki eyaletinde yetiştirilen mangoların yalnızca yüzde 15'i özel kalite kriterini karşılıyor. Birinci sınıf kategorisine girebilen mangoların yüzde 15 veya daha fazla şeker içeriğine sahip olması ve 350 gram ağırlık kriterini karşılaması gerekiyor.
Her yıl nisan ayı sonunda başlayan hasat, hazirana dek devam ediyor.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nasıl kaçacağını şaşırdı! Ayı ve köpek karşı karşıya gelince...Nasıl kaçacağını şaşırdı! Ayı ve köpek karşı karşıya gelince...
Cumhurbaşkanlığından açıklama: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdikCumhurbaşkanlığından açıklama: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik
Kahreden görüntü! Yer kavgası ölümle bittiKahreden görüntü! Yer kavgası ölümle bitti
Anahtar Kelimeler:
Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TikTok’ta skandal reklamlar! Sanki pikniğe gidiyorlar…

TikTok’ta skandal reklamlar! Sanki pikniğe gidiyorlar…

Motor hareket halindeyken eteğini çıkarıp attı

Motor hareket halindeyken eteğini çıkarıp attı

'Müjde' açıklaması! "Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak"

'Müjde' açıklaması! "Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak"

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

İlginizi Çekebilir

‘‘Kocamın ölümünün ardından en yakın arkadaşında aşkı buldum’’

‘‘Kocamın ölümünün ardından en yakın arkadaşında aşkı buldum’’

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.