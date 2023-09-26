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Kız arkadaşı sinir krizi geçirdi! Motosikletiyle eve doğru yola çıkan öğretmen kahreden haber: Son buluşmaları o gece oldu

26.09.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kız arkadaşıyla son kez buluşmaları olduğundan ikisi de habersizdi, öğretmen Ahmet Mustafa Yıldırım'dan kahreden haber geldi! İzmir'de buluşmanın ardından motosikletiyle evine doğru yola çıkan öğretmen Yıldırım yolda geçirdiği kazada kurtulamadı. Acı haberi alıp olay yerine gelen kız arkadaşının sinirleri altüst oldu.

Kız arkadaşı sinir krizi geçirdi! Motosikletiyle eve doğru yola çıkan öğretmen kahreden haber: Son buluşmaları o gece oldu

Konak ilçesinde kız arkadaşıyla buluştuktan sonra sabaha karşı evine dönecekti ancak motosikletin kontrolünü kaybedince o kaza sonu matematik öğretmeni Yıldırım'ın sonu oldu.

KIZ ARKADAŞIYLA BULUŞTU, EVE DÖNECEKTİ

Kaza, saat 04.00 sıralarında Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Kız arkadaşı ile buluştuktan sonra evine gitmek için yola çıkan Ahmet Mustafa Yıldırım’ın kontrolünü kaybettiği motosiklet refüje çarptı. Yıldırım yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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KIZ ARKADAŞI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ahmet Mustafa Yıldırım’ın kaza yaptığını öğrenip gelen kız arkadaşı, sinir krizi geçirdi. Yıldırım'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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Matematik öğretmeni olan Ahmet Mustafa Yıldırım'ın, bir dershanede görev yaptığı belirtildi.

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(DHA)

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