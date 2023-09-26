Kız arkadaşı sinir krizi geçirdi! Motosikletiyle eve doğru yola çıkan öğretmen kahreden haber: Son buluşmaları o gece oldu

Konak ilçesinde kız arkadaşıyla buluştuktan sonra sabaha karşı evine dönecekti ancak motosikletin kontrolünü kaybedince o kaza sonu matematik öğretmeni Yıldırım'ın sonu oldu.

KIZ ARKADAŞIYLA BULUŞTU, EVE DÖNECEKTİ

Kaza, saat 04.00 sıralarında Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Kız arkadaşı ile buluştuktan sonra evine gitmek için yola çıkan Ahmet Mustafa Yıldırım’ın kontrolünü kaybettiği motosiklet refüje çarptı. Yıldırım yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

KIZ ARKADAŞI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ahmet Mustafa Yıldırım’ın kaza yaptığını öğrenip gelen kız arkadaşı, sinir krizi geçirdi. Yıldırım'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Matematik öğretmeni olan Ahmet Mustafa Yıldırım'ın, bir dershanede görev yaptığı belirtildi.

(DHA)

