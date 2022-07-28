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Kız arkadaşına dehşeti yaşattı, sözleri kan dondurdu! 'Kıskançlık yüzünden bacaklarına sıktım'

28.07.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, Ömer S. (42) tartıştığı kız arkadaşı Songül E.'yi (32) sokak ortasında tabancayla bacağından vurup kaçtı. Olay sonrası kaçan Ömer S., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İfadesinde "Kıskançlık yüzünden tartıştık. Korkutmak için bacaklarına sıktım" diyen Ömer S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte olayın detayları...

Kız arkadaşına dehşeti yaşattı, sözleri kan dondurdu! 'Kıskançlık yüzünden bacaklarına sıktım'

Dehşete düşüren olay, pazartesi günü, Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Kamil Sokak'ta meydana geldi. Songül E. ile erkek arkadaşı Ömer S., birlikte yaşadıkları evin bulunduğu sokakta tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Ömer S., ruhsatsız tabancasıyla Songül E.'ye ateş edip bacağından yaraladı.

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Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları Songül E., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ameliyat olan Songül E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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SUÇUNU KABUL ETTİ

Olayın ardından kaçan Ömer S., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

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Sorgulamasında suçunu kabul eden Ömer S., "Songül ile birlikte yaşıyorduk. Gece, aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Sinirlenip kendisini korkutmak için bacaklarına sıktım" dedi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilen Ömer S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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Bursa silahlı saldırı kız arkadaş
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