Kız arkadaşına sinirlenip başkasının arabasını yumrukladı! Bir gün önce sıfır alınmıştı... Görüntüleri izleyince şaşkına döndü

Aziziye Mahallesi 350. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yanındaki kıza sinirlenen genç, çöp konteynerini tekmeledikten sonra Cemil Tanar isimli kişinin aldığı sıfır otomobilini yumruklayarak maddi hasar verdi. Tanar, yaşanan olayları güvenlik kamerasından izlediği anlarda ise hayretlere düştü.

"ARACI KENDİ BİRİKİMİM VE ÇOCUKLARIMIN BİRİKİMİYLE PERŞEMBE AKŞAMI ALDIK, BİR GÜN SONRA DA BAŞIMINA BU GELDİ"

Başına gelen olayı anlatan Tanar, “Araca karşsında bir insan varmış gibi kavga eder gibi 5-6 defa vuruyor ve çekip gidiyor. Balkonda otururken bir ses çıktı. Baktığımda bir şahıs çöp konteynerini tekmeliyordu. İki kişi birbirine bağırıyordu. Aşağıya indiğimizde bir çocuk aracımıza vurduklarını söyledi. Aracımıza baktık, durumu görünce peşlerinden gittik ama şahısları bulamadık. Polisi aradık ve şikayetçi olduk. Aracı çocuklarımın ve kendimin birikimiyle Perşembe akşamı aldık, evimize geldik ve bir gün sonra Cuma günü de başımıza bu geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın sevincini yaşayamadan başımıza bunlar geldi” dedi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır