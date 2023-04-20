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Kız arkadaşına sosyal medyadan arkadaşlık isteği gönderilince deliye döndü! İstek gönderen şahsı karnından bıçakladı

20.04.2023 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da, Enes A. (17), kız arkadaşına sosyal medyadan arkadaşlık isteği gönderen Muhammet E.A.'yı (20) karnından bıçakladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Haktan T. (17) ise kolundan yaralandı.

Kız arkadaşına sosyal medyadan arkadaşlık isteği gönderilince deliye döndü! İstek gönderen şahsı karnından bıçakladı

Olay, saat 15.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Enes A., arkadaşı Haktan T. ile gezerken, kız arkadaşına sosyal medyadan arkadaşlık isteği gönderen Muhammet E.A. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Enes A., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, Muhammet E.A.'yı karın boşluğundan bıçakladı. Kavgayı ayırmak isteyen Haktan T. ise sol kolundan yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Enes A., polis tarafından yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)

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