HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kız arkadaşını darp eden avukata uzaklaştırma kararı

Kız arkadaşını darp eden avukata uzaklaştırma kararı

21.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te 21 yaşındaki bir genç kız, avukat olan erkek arkadaşının şiddetine maruz kaldı. Alkol alıp kız arkadaşını darp eden avukat hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Kız arkadaşını darp eden avukata uzaklaştırma kararı

Karabük’te B.Ü (21) isimli genç kız, avukat erkek arkadaşı S.A. tarafından şiddet gördü. İddiaya göre iki genç ziyarete gittikleri arkadaşlarının evinde alkol almaya başladı. İlerleyen saatlerde S.A., tartıştığı B.Ü’yü koltuğa sıkıştırıp yumruklamaya başladı. Canının yandığını söylemesine rağmen şiddet uygulamaya devam eden şahıs, B.Ü’nün çığlıklarının ardından üzerinden kalktı. Aldığı darbeler nedeniyle genç kızın gözü kan çanağına dönerken komşularının yardımı ile avukat olduğu öğrenilen S.A. olay yerinden uzaklaştırıldı. Soluğu polis merkezinde alan 21 yaşındaki B.Ü’nün darp raporu aldıktan sonra şikayetçi olması üzerine avukat hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

'GÖZÜMÜ DEFALARCA YUMRUKLAMAYA BAŞLADI'

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan B.Ü, “Her zamanki gibi iki arkadaş oturup sohbet ediyorduk. Daha sonra bir arkadaşımızın evine gittik, alkol almaya başladık. Alkolü biraz fazla kaçırdı. Sürekli bir sinir halindeydi. Ben sürekli alttan alıyordum, arkadaşı da alttan alıyordu gerginlik çıkmasın diye. Daha sonra benim kaldıramayacağım bir şey söyledi. Ben de ona sinirlendim ‘Niye öyle diyorsun’ diye bir şey söyledim. Biranda benim yanımdan ayağa kalktı. Boynumdan tuttu ve koltuğa boynumu yapıştırdı. Gözümü defalarca yumruklamaya başladı” diye konuştu.

Genç kız, erkek arkadaşı tarafından darp edildiği sırada diğer arkadaşından yardım istediğini belirterek, “Arkadaşına defalarca kez kurtar beni, gözümü yumrukluyor canım çok yanıyor diye. 5-10 defa yumruk atıldı gözüme. Daha sonra üzerimden kalktı. Dışarıya doğru gitti can havliyle bağırmaya başladım. Sonrasında gitti, komşular dışarıya çıktı. Komşulardan bir teyze geldi bağırdı çağırdı. Bende o gittikten sonra bahçeye hava almaya çıktım. Olayın şokuyla nefes nefese kaldım. Çünkü beklemediğim bir şeydi” dedi.

Dışarıda nefes aldıktan sonra eve geri döndüğünü ifade eden genç kız, “O da eve geldi. ‘Onu ben getirdim sadece ben geri götürebilirim. Hemen benimle gelecek’ diye ısrar etmeye başladı. Daha sonra kendimi lavaboya attım. Lavabonun da kilidi yoktu. Evi kapı ve camları eskiydi. Zorlamaya başladı. O arbede de kapının camı aşağıya indi elimde kesikler oluştu. Hastanede camı çıkarttılar. Elim, kolum hep çizik” şeklinde konuştu.

Komşularının araya girmesi ile şahsın olay yerinden uzaklaştırıldığını aktaran B.Ü, arkadaşının evine gittikten sonra şahsın kendisini arayarak yanına gelmek istediğini ve bunu kabul etmediğini söyledi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Olayın ardından polis merkezine giderek ifade verdiğini ve darp raporu alarak şikayetçi olduğunu kaydeden genç kız, şiddet uygulayan avukat hakkında uzaklaştırma kararı verildiğini ifade etti.

Şiddete uğrayan ne ilk ne de son kişi olduğunu dile getiren B.Ü şu ifadelere yer verdi: “O kadar pişkin ki ‘Pide yaptırıp geleyim mi’ diyor. Hakkımızı emanet ettiğimiz kişi tarafından hakkımız gaspa uğruyor . Ben diyecek bir şey bulamıyorum. Kadın cinayetleri ve kadına şiddetin son bulmasını istiyorum. Ben ilk değilim son da değilim. Benimle birlikte binlerce, milyonlarca kadın aynı şeyi yaşadı.”

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildilerMSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Karabük

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

Gün yüzüne çıktı! Aşık Veysel'in hayatını kaybetmeden önceki son fotoğrafı

Gün yüzüne çıktı! Aşık Veysel'in hayatını kaybetmeden önceki son fotoğrafı

Türkiye'nin korona birincisi! Bu mahallelere davetsiz misafir kabul edilmiyor!

Türkiye birincisi: Bu mahalleye davetsiz misafir kabul edilmiyor

Son Dakika: MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Babası 6 yaşında 'cesaretli olsun' diye Toroslar'a bıraktı! Hayvanları taklit ederek hayatta kaldı

Babası 6 yaşında Toroslar'a bıraktı, 'doğa kahramanı' oldu

DSÖ'nün AstraZeneca açıklamasına Prof. Dr. Ceyhan'dan tepki: Kabul edilemez

DSÖ'nün AstraZeneca açıklamasına Prof. Dr. Ceyhan'dan tepki: Kabul edilemez

Yer: İstanbul! 'Kafama sık' diyerek polisin üzerine yürüdü

Yer: İstanbul! 'Kafama sık' diyerek polisin üzerine yürüdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.