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Kız arkadaşıyla gezmek için otomobilini isteyen kardeşini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2020 10:21 | Son Güncelleme

Adana’da, kız arkadaşıyla gezmek için kendisinden otomobilini isteyen kardeşi Emir Özdemir'i (19) bıçaklayarak ağır yaralayan Adem Özdemir (29), tutuklandı. Ağabeyinin bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Emir Özdemir'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kız arkadaşıyla gezmek için otomobilini isteyen kardeşini bıçakladı

Olay, 11 Ağustos günü saat 04.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerinde kurulan salça-biber pazarında meydana geldi. İddiaya göre Emir Özdemir, salça satan ağabeyi Adem Özdemir'den kız arkadaşıyla gezmek için otomobilini istedi. Ağabey Adem Özdemir otomobili vermeyince iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Adem Özdemir, kardeşi Emir'i bıçakla yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Emir Özdemir ve darp sonucu yaralanan Adem Özdemir, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Emir Özdemir'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, ağabeyi Adem Özdemir ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem Özdemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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