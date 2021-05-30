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  4. Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

30.05.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da, işlettiği hamamda kız arkadaşıyla birlikte saunaya giren ve uyuyakalan Ömer Sazak (37), yaşamını yitirdi. Kız arkadaşı Elif T. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Mansur Dede Mahallesi 86 Sokaktaki bir hamamda meydana geldi. Ömer Sazak, iddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile birlikte kısıtlama nedeniyle kapalı olan hamama gitti.

İKİSİ DE UYUYAKALDI

Isıtma sistemlerini açan Sazak ve kız arkadaşı saunaya girip, burada uyuyakaldı. Bir süre sonra uyanan Elif T., Sazak'ın hareketsiz olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Sazak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aşırı sıcak nedeniyle fenalaşan Elif T. de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Sazak'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Sazak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Karaman
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