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Kız babasından çıplak fotoğraflı şantaj!

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2018 15:01 | Son Güncelleme

İstanbul'da filmlere konu olacak bir şantaj olayı yaşandı. Ümraniye ilçesinde iddialara göre sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kızın evine giden M.C.Y., kızın anne ve babası tarafından tuzağa düşürülüp çıplak fotoğrafları çekilerek gasp edildi. Polis tarafından yakalanan şahıslar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sosyal medyada tanıştığı kızın evine giden şahıs gaspa uğradı. İddialara göre, 2 Ekim günü M.C.Y. isimli şahıs, sosyal medya üzerinden tanıştığı F.Ö. adlı kızın evine gitti. Bir süre sonra iddiaya göre F.Ö 'nün annesi N.Ö. (47) ile babası İ.Ö. (40) eve geldi.

SİLAH DAYAYIP SOYDU

Baba İ.Ö., M.C.Y'nin başına silah dayayarak çıplak fotoğraflarını çekti. Anne N.Ö ise, M.C.Y'nin kafasına sopayla vurarak cep telefonu ve 450 TL parasını gasp etti. Ardından çift, M.C.Y'yi tehdit ederek, daha fazla para vermediği takdirde görüntüleri sosyal medyada paylaşacakları yönünde şantaj yaptı.

Şikayet üzerine harekete geçen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Polis, F.Ö., N.Ö. ve İ.Ö. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.C.Y.'nin kardeşi S.Y'yi (30) yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet kurusıkı tabanca, gasp edilen telefonun da bulunduğu 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınarak "yağma, şantaj, silahla tehdit" suçlarından 3 Ekim günü adli makamlara sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya şantaj gasp

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
nasıl serbest bırakılıyor bu ülkede herkes anlam veremiyorum.Şu lafı duymaktan bıktım artık."savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı."
adli kontrol şartlı salıverme... sonra? gene aynı terane... sonra da en kötü af... bir milletin ahlqkı böyle çöküyor işte.... insanların adalete inancı kalmayarak...
Önünüze geleni bırakın geri ki tekrar yapabilsenler.
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