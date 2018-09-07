Kızılay Genel Başkanı Kınık: Önlemlerimiz göç dalgasını Suriye içinde tamponlamak

Eyüp KELEBEK- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İdlip ile ilgili önlemleri aldıklarını belirterek, "Önlemlerimiz oluşabilecek olan göç dalgasını Suriye içerisinde tamponlamak. İnsani ihtiyaçlarını, sağlık ihtiyaçlarını, korunma, barınma ihtiyaçlarını içeride bu anlamda gidermek" dedi.

Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi ve Türk Kızılay Hasırca Gençlik Kampı'nı açılışı nedeniyle Eskişehir'e gelen Dr. Kerem Kınık, ilk olarak vali Özdemir Çakacak'ı ziyaret eti. Kınık, Valilikte gazetecilerin yönelttiği sorularını yanıtladı. Suriye ile ilgili gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Kınık şöyle devam etti:

"2 gün önce Suriye'deydik. İdlip'te sonra Halep'in kuzeyine geçtik. Karşılıklı açıklamalarla gerilen ortam bugün gerçekleştirilecek olan üçlü zirve ile sükunete ereceğine ümit ediyoruz. Fakat biz olası bir göç dalgası ve içeride oluşabilecek bir çatışma ihtimaline binaen bir dizi tedbirler aldık, bu ayın başında. İdlip ki şu anda Suriye'nin içerisindeki en büyük vilayet İdlip. İdlip şu anda 3,5 milyon insanı barındırıyor. Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesindeki insanlarla bu sayı 5 milyona yaklaşıyor.Bu bölge gerçekten insanların Suriyeli sivil halkın artık sığınabileceği son bölgeydi. Buralarda eğer hiç aslında düşünmek bile istemiyoruz ama Doğu Guta'da yaşadığımız, Halep'in kuzeyinde yaşadığımız, Humus'ta yaşadığımız maalesef katliamlar sivil halka yönelik hareketlerin olması durumunda bu göç dalgasının gidebileceği bir yer yok."

'GÖÇ DALGASINI SURİYE'DE TAMPONLAMAK'

Türkiye'nin şuan üç buçuk milyonu aşkın Suriye'den, yarım milyon kadar da farklı ülkelerden olmak üzere 4 milyona yakın evini barkını ölüm korkusuyla terk etmiş olan insanlara kapılarını, gönüllerini açtığını söyleyen Dr. Kerem Kınık, "Ama bizim de bir kapasitemiz var. Bu kapasiteyi kaosa çevirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla önlemlerimiz bu oluşabilecek olan göç dalgasını Suriye içerisinde tamponlamak. İnsani ihtiyaçlarını, sağlık ihtiyaçlarını, korunma, barınma ihtiyaçlarını içeride bu anlamda gidermek" dedi.

'CİDDİ BİR ÇADIR SEVKİYATI YAPIYORUZ'

Kızılay ve AFAD ekiplerinin güneye indiklerini belirten Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık şöyle konuştu:

"Şu anda ekiplerimiz sahadalar. Bir seferberlik olarak güneye inmiş durumdayız. Ciddi bir çadır sevkiyatı bölgeye yapıyoruz. AFAD yetkililerimizle beraber, o bölgedeki potansiyel kamp alanlarının alt yapılarını arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Bir taraftan içme suyu teminiyle ilgili kuyular açılıyor, depolar yapılıyor, bir taraftan da mobil mutfaklarımız, depolarımız bu anlamda dolduruluyor."

'KAPLUMBAĞALARA GÖSTERİLEN EMPATİ BU İNSANLARA GÖSTERİLMİYOR'

Uluslararası toplumun Türkiye'yi yalnız bırakmaması gerektiğini söyleyen Kınık, şunları kaydetti:

"Ümit ediyoruz ki bu süreç korkulan gibi olmaz ve barışla neticelenir. Bu insanlar 8 yıldır aşağı yukarı acılar içerisinde yaşadılar. Yeter artık bir insanın en önemli hakkı, hayatının korunmasıdır. Bunu ona sağlayacak olan tek yegane aslında unsur da kendi devletidir. Kendi devletinin bu korumayı sağlayamadığı bir insanın koruma sorumluluğu uluslar arası topluma geçmiştir. Uluslar arası toplumun Türkiye'yi yalnız bırakmaması gerekiyor. Bu bölgedeki sivil halk gerçekten o kadar çok acı çekti bu acılar maalesef o kadar uluslar arası camiada bir alışkanlık haline geldi ki kaplumbağalara, doğadaki sevimli hayvanlara gösterilen empati bile bu insanlara gösterilmiyor. Ümit ediyoruz bu süreç barışla sonuçlanır."