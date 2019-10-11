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Kızılırmak Deltası’nda ’daimi’ hazırlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 13:40 | Son Güncelleme

Samsun’da bulunan Kızılırmak Deltası’nın United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) tarafından daimi listeye alınması konusundaki süreci takip ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "UNESCO tarafından hazırlanan raporun gereğini yerine getirme çalışmalarımız devam ediyor" dedi.Samsun’un Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 2016 yılında alınmıştı.

Samsun’da bulunan Kızılırmak Deltası’nın United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) tarafından daimi listeye alınması konusundaki süreci takip ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "UNESCO tarafından hazırlanan raporun gereğini yerine getirme çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Samsun’un Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 2016 yılında alınmıştı. Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti, Türkiye’de tespit edilen 483 kuş türünün 356’sının yaşam alanını oluştururken, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi türüne de ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda göl, sazlık ve ormanlık alanın yer aldığı deltada her yıl 6-7 milyondan fazla göçmen kuş konaklıyor. Özellikle kuş varlığı açısından Avrupa’nın önemli sulak alanlarından olan Romanya’daki Danube Deltası, Bulgaristan’daki Srebarna Deltası, İspanya’daki Donana Deltası gibi birçok benzer alanla kıyaslandığında Kızılırmak Deltası daha fazla kuş çeşitliliğine ve buna bağlı doğal özelliklere sahip. Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti, Türkiye’nin UNESCO’nun ‘Dünya Doğal Miras Alanı’ listesine aday olan ilk ve tek bölgesi olması nedeniyle ilgileri üzerine topluyor.

"UNESCO’ daki teknik heyet ve hocalar burada çalışma yaptılar"
UNESCO’nun daimi listesine girilmesi konusunda açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun’da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti şuan UNESCO Geçici Listesi’ndedir. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Çeşitli görüşmeler ve çalışmalar neticesinde bu sene dosya ertelenmiş, 1 sene geri çekilmişti. Daimi listeye alınabilmesi için UNESCO’daki teknik heyet ve hocalar burada çalışma yaptılar. Oradaki raporun gereğini yerine getirme çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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