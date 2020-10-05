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Kızılırmak'ın su seviyesi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 10:11 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesinde gözle görülür oranda düşüş yaşanıyor.

Kızılırmak'ın su seviyesi düştü

Sivas’ın İmranlı ilçesinden doğup Karadeniz'e dökülen, bin 355 km uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak, son yılların en kurak günlerini yaşıyor. Nehirde su seviyesi gözle görülür oranda düşerken nehrin içerisinde adacıklar ortaya çıktı. Yaz aylarında beklenen yağışın yaşanmaması, havaların aşırı sıcak gitmesi ve çiftçilerin tarım arazilerini düzensiz sulamaları sebebiyle su seviyesinin düştüğü düşünülüyor. Balık tutmak için Kızılırmak’a gelen vatandaşlar su seviyesinin hiç olmadığı kadar azaldığını belirttiler.

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Olta balıkçılığı yapan Yaşar Türkoğlu, “Yağış fazla olmadı bu yaz, kuraklık oldu. Balıklarda etkilendi. Balık tutuyoruz ama 3-4 tane. Gördüğünüz bu alanlar hep suydu, şimdi kara çıktı. 48 yaşındayım Ekim ayında bu şekil sıcaklık ilk defa görüyorum. Geçen sene bu zamanlar yağış vardı” dedi.

Olta balıkçılığı yapan Yunus Emre Kurum, kuraklığın etkisiyle suların çekildiğini belirterek, “Burası çok coşkulu akardı şimdi sular çekildi. Bu mevsimde bu hava şartları ilginç. Bizde vakit geçirmek amaçlı pazar günleri balık tutuyoruz ama balık çıkmıyor, balığı yıldırdılar. Kuraklığın ve yağış almamasının etkisinden dolayı sular çekildi” dedi.

Kaynak: İHA

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