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Kızının nikahını kıyan babanın zor anları! "Ciğer paremin..."

15.10.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da nikah memuru İmdat Elik, kızı Neslihan Elik'in nikah törenini kıyarken zor anlar yaşadı. İmdat Elik, "Binlerce nikah kıydım ama kendi evladımın, ciğer paremin nikahını kıymak da bana nasip oldu" dedi. Kızı Neslihan Elik ise, "Babamın nikahı kıyması tabii ki beni çok duygulandırdı. Çok zor bir andı benim için." ifadelerini kullandı.

Kızının nikahını kıyan babanın zor anları! "Ciğer paremin..."

Ordu'nun Altınordu Belediyesi'nde görevli nikah memuru İmdat Elik (50), kızı Neslihan Elik'in (27) nikahını kıydı.

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GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Altınordu Belediyesi evlendirme memurlarından İmdat Elik'in kızı Neslihan, Sadık Güllü (36) ile Altınordu Öğretmenevi Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen törenle evlendi. Şahitliklerini Altınordu Belediye Başkanvekili İsa Hitaloğlu, Sümeyye Elik, Abdurahman Doğru ve Nurcan Doğru’nun yaptığı çiftin nikahını ise gelinin babası kıydı. Nikahı kıyarken gözyaşlarına hakim olamayan İmdat Elik, "Binlerce nikah kıydım ama kendi evladımın, ciğer paremin nikahını kıymak da bana nasip oldu" dedi.

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"ÇOK ZOR BİR ANDI"

Babasının, nikahını kıymasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Neslihan Elik ise "Babamın nikahı kıyması tabii ki beni çok duygulandırdı. Çok zor bir andı benim için. İlk başta babama bunu söylediğimde ‘kızım ben cümlenin sonunu getiremem’ dedi. Ben o anda çok kötü oldum. Ben bu mutlu günümde benimle birlikte olmasını istedim. Beni kırmadı. Çok mutluyum. İyi ki de babam kıydı nikahımı" diye konuştu. (DHA)

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Ordu düğün nikah
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