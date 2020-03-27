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KKTC'de 15 yerde sokağa çıkma yasağı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2020 16:24 | Son Güncelleme

KKTC’de köylerde ortaya çıkan koronavirüs salgının önüne geçmek için hükümet, 15 yerde 7 gün süreyle sokağa çıkmayı yasakladı.

KKTC'de 15 yerde sokağa çıkma yasağı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Dipkarpaz bölgesinde bir servis şoföründe koronavirüs pozitif çıkması ile çok sayıda vaka tespiti üzerine 15 yerleşim yerinde 7 gün boyunca tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

KKTC Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlar Kurulumuz, COVID19’a karşı mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların daha etkin yürütülmesi için, bugün saat 14.00’ten başlamak üzere aşağıda belirtilen yerleşim yerlerinde 7 gün boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı kararını, tam sokağa çıkma yasağı seviyesine yükseltmiştir. Sokağa çıkma yasağı uygulanacak yerleşim yerleri, Ziyamet, Balalan, Esenköy, Yeşilköy, Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Adaçay, Yenierenköy, Sipahi, Kuruova, Kaleburnu, Dipkarpaz’dır" dedi.

Kaynak: İHA

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