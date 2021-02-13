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KKTC'de sokağa çıkma yasağı 22 Şubat’a kadar uzatıldı

13.02.2021 21:21 | Son Güncelleme:
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KKTC'de sokağa çıkma yasağı 22 Şubat’a kadar uzatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) sokağa çıkma yasağı 22 Şubat'a kadar uzattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin dün aldığı kararlar doğrultusunda bugün toplanan Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgınına yönelik alınan yeni önlemleri açıkladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZADI

Başbakan Hamza Ersan Saner, bu ayın ilk haftasından itibaren sürmekte olan mevcut sokağa çıkma yasağının 22 Şubat tarihine kadar uzatıldığını bildirdi. Başbakan Saner tarafından yapılan açıklamada, devam eden sokağa çıkma yasağının, 15 Şubat tarihinden itibaren 22 Şubat saat 05.00'e kadar uzatıldığı belirtilerek, paket servis ve internet üzerinden hizmet veren işletmelerin 11.00 -21.00 saatleri arasında hizmet verebileceği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, pazar günleri eczane ve fırınlar haricinde tüm işletmelerin kapalı olmaya devam edeceği ve ilçeler arası giriş-çıkış yasaklarının da bir hafta daha uzatıldığı aktarıldı. Saner, bankaların minimum personelle, mesai saatleri içerisinde çalışacağını da ifade etti. (İHA)

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