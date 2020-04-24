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KKTC’de tüm camilerde İstiklal Marşı okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 00:53 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla saat 21.00'de camilerde İstiklal Marşı okutuldu.

KKTC’de tüm camilerde İstiklal Marşı okutuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunun milletçe yaşanması için yaptığı "23 Nisan akşamı saat 21.00'de evlerimizden İstiklal Marşı okuyalım"çağrısı tüm Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de yanıt buldu.

Bu kapsamda Kıbrıs'ta saat 21.00'de camilerin hoparlörlerinden İstiklal Marşı okutuldu. Aynı saatte Başbakan Ersin Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, Başbakanlık önünde ellerinde Türkiye ve KKTC bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

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Başbakan Tatar, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan'ı sahalarda ve caddelerde kutlayamadıklarını söyledi. Tatar, "Çocuklarımızın 23 Nisan'ını kutluyorum. İnşallah gelecek yıl 23 Nisan'ı kutlama fırsatı bulacağız" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
KKTC 23 Nisan istiklal marşı

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