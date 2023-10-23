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KKTC'den Alman özel kuvvetlerinin Güney Kıbrıs'a gelmesine tepki: Uluslararası anlaşmalara aykırı

23.10.2023 20:46 | Son Güncelleme:
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) kontrol ettiği bölgelere Almanya özel kuvvet birliklerine bağlı askerlerin gelmesine tepki gösterdi. Tatar, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörü olan Türkiye ile ortağı olan bizim iznimiz ve onayımız olmadan yabancı askeri kuvvetlerin Ada'ya gelmesi uluslararası anlaşmalara aykırıdır." dedi.

KKTC'den Alman özel kuvvetlerinin Güney Kıbrıs'a gelmesine tepki: Uluslararası anlaşmalara aykırı

Cumhurbaşkanı Tatar, İsrail-Filistin çatışması üzerine Güney Kıbrıs'ta askeri hareketlilik yaşandığını hatırlatarak, Alman özel kuvvet birliklerine bağlı askerlerin GKRY'nin kontrolündeki bölgelere geldiğini, sadece Almanya'nın değil diğer ülkelerin askerlerinin de Türkiye ve KKTC'nin izni ve onayı olmadan Kıbrıs'ta konuşlandırılamayacaklarını kaydetti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tatar, Zürih ve Londra garanti anlaşmalarına dikkati çekerek GKRY'deki askeri hareketliliği yakından takip ettiklerini, KKTC'nin bu konuların tamamında Türkiye Cumhuriyeti ile istişare halinde olduğunu söyledi.

Kıbrıs'ın genelinde askeri her gelişmeden mutlak surette Türkiye'ye bilgi verilmesi gerektiğinin altını çizen Tatar, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörü olan Türkiye ve bizim iznimiz ve onayımız olmadan yabancı askeri kuvvetlerin Ada'ya gelmesi uluslararası anlaşmalara aykırıdır. Bunun Almanya veya başka bir ülke olması fark etmez. Kıbrıs'ın garantörleri Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'dır. Buna dikkat edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

İNGİLİZLER ÜSLERİ KULLANIRKEN DİKKAT ETMELİ

Tatar, Kıbrıs'ta bulunan İngiltere'ye ait askeri üslerin anlaşmalar çerçevesinde Ada'da bulunduklarına işaret ederek, "İngilizler üsleri kullanırken dikkat etmeli. Bu üsler, İngiltere'nin ulusal çıkarları için kullanılırken Kıbrıs'ta bulunan Türkler ve Rumlara zarar vermeyecek şekilde olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ersin Tatar

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