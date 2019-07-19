Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen ilk törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, siyasetçiler, askeri erkan, muharip derneklerden temsilciler ve diğer yetkililer katıldı.

Tören, çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, sayı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın şehitlik özel defterini imzalamasının ardından sonra erdi.

Lefkoşa'da bir sonraki tören, Kıbrıs Türk halkının özgülük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün kabrinin bulunduğu Anıttepe'deki Dr. Fazıl Küçük Anıtı'nda yapıldı.