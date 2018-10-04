HABER

KKTC'den Rum Yönetimi'ne tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 21:55 | Son Güncelleme

KKTC Dışişleri Bakanlığı: - "GKRY, sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yer alan 7 numaralı parseli, diğer parsellerde arama izni olan yabancı şirketlerin lisans başvurularına açması, Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkının doğal kaynaklara ilişkin haklarının gasp etmesine yönelik politikalarını ısrarla sürdürmekte olduğunun bir göstergesidir" - "GKRY’nin ruhsatlandıracağını açıkladığı bahse konu sözde parsel, bir yandan Kıbrıs Türk halkının haklarını hiçe sayarken, diğer yandan da Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığında geçmişte uluslararası alanda defalarca kayda geçirilmiş olan uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını da ihlal etmektedir" - "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ada etrafındaki hak ve çıkarlarımızı korumak üzere ve sondaj faaliyetleri de dahil olmak üzere, doğal kaynaklara ilişkin faaliyetlerimizi ileriye götürmeye devam edeceğiz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Doğu Akdeniz'deki sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yer alan 7 numaralı parseli yabancı şirketlerin lisans başvurularına açmasına tepki göstererek, hukuka aykırı bu tutumunun bölge istikrarını olumsuz yönde etkileyecek bir adım olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yer alan 7 numaralı parseli, diğer parsellerde arama izni olan yabancı şirketlerin lisans başvurularına açmasını, "Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkının doğal kaynaklara ilişkin haklarının gasp etmesine yönelik politikalarını ısrarla sürdürmekte olduğunun bir göstergesi" olduğu kaydedildi.

Rum tarafının hukuka aykırı bu tutumu bölge istikrarını olumsuz yönde etkileyecek bir adım olduğuna işaret edilen açıklamada, "Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkının Ada’nın etrafındaki doğal kaynaklara ilişkin eşit hak ve çıkarlarını hiçe sayan bu anlayış, 2017 yılında Kıbrıs Konferansı’nın çökmesine ve 50 yıldır Ada'da bir uzlaşıya varılamamasına neden olan zihniyetin bir yansımasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Rum tarafının tek yanlı ve hukuktan yoksun faaliyetlerine göz yuman uluslararası toplumun bu taraflı ve hakkaniyetten uzak yaklaşımı hem Kıbrıs’ta bir uzlaşıya varılmasını, hem de barışçıl bir ortam yaratılmasını engelleyen en önemli unsurlardan biri olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"BM Genel Sekreteri’nin ve Güvenlik Konseyi’nin güven yaratıcı önlemler hususunda çağrılarını artırdığı bir dönemde, tüm dünya tarafından iki halka ait olduğu kabul edilen ada etrafındaki doğal kaynaklara ilişkin Kıbrıs Türk tarafının iş birliği çağrılarına kulak tıkayarak, Kıbrıs Rum tarafının bir kez daha tek taraflı ve hukuki zeminden yoksun adımlarında ısrar ediyor olması bölgedeki tansiyonun artmasına hizmet edecek ve Ada'daki iki halkın birbirinden daha da uzaklaşmasına neden olacaktır.

Öte yandan, GKRY’nin ruhsatlandıracağını açıkladığı bahse konu sözde parsel, bir yandan Kıbrıs Türk halkının haklarını hiçe sayarken, diğer yandan da Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığında geçmişte uluslararası alanda defalarca kayda geçirilmiş olan uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını da ihlal etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ada etrafındaki hak ve çıkarlarımızı korumak ve sondaj faaliyetleri de dahil olmak üzere doğal kaynaklara ilişkin faaliyetlerimizi ileriye götürmeye devam edeceğiz."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kırıkkale'ye şehit ateşi düştüKırıkkale'ye şehit ateşi düştü
Antalya'ya şehit ateşi düştü (3)Antalya'ya şehit ateşi düştü (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz'deki doğal kaynaklar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi KKTC KKTC Dışişleri Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

Devlet Bahçeli 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü

Devlet Bahçeli 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şirin Payzın CNN Türk'ten ayrıldı

Şirin Payzın CNN Türk'ten ayrıldı

26 yıldır kayıptı! Cesedi Alp Dağları'nda bulundu!

26 yıldır kayıptı! Cesedi Alp Dağları'nda bulundu!

ABD ve Rusya arasında tansiyon gittikçe artıyor! 7 Rus ajanına şok suçlama

ABD ve Rusya arasında tansiyon gittikçe artıyor! 7 Rus ajanına şok suçlama

Akşener 'Demirden korksak trene binmezdik' dedi, Bahçeli'ye açık adres verdi!

Akşener 'Demirden korksak trene binmezdik' dedi, Bahçeli'ye açık adres verdi!

Vatandaşın bomba merakı polisi çileden çıkardı! Bir an olsun gözlerini ayırmadılar

Vatandaşın bomba merakı polisi çileden çıkardı! Bir an olsun gözlerini ayırmadılar

Batman'daki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen uçakta şehit düştü

Batman'daki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen uçakta şehit düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.