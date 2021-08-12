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Klima yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı

12.08.2021 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir-Bursa karayolunda seyir halinde olan TIR'ın klima yüklü dorse kısmı bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği yangın sırasında karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı.

Klima yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı

Balıkesir- Bursa karayolunda akşam saatlerinde seyir halinde olan TIR'ın dorse kısmından duman çıktığını gören sürücü Mehmet Telli, aracı yolun kenara çekti.

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Klima yüklü olan TIR'ın dorse kısmı alev alırken, sürücü ise dorse ile çekici bölümlerini birbirinden ayırarak, itfaiyeyi aradı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR'da bulunan klimalar kullanılamaz hale geldi.

YOL YARIM SAAT TRAFİĞE KAPATILDI

Balıkesir-Bursa karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalırken, müdahale araçlarının olay yerine sevki için polis ekipleri, zaman zaman karşı şeridi de trafiğe kapadı. Yangının söndürülmesinin ardından, trafik akışı normale döndü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA)

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