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"Klimaya bir dünya para ödemek istemiyorum" diyenlerin kullanabileceği çeşit çeşit vantilatörler

22.06.2023 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak yaz günlerinde serinlemenin uygun fiyatlı ve verimli bir yolunu arıyorsanız doğru adrestesiniz. Bulunduğunuz ortamı serinletecek, birbirinden etkili vantilatörleri sizler için derledik. Tavana ya da duvara asılan modellerle stabil bir çalışma performansı elde edebilirsiniz. Portatif vantilatörlerle evin farklı odaları arasında geçiş yapabilirsiniz. Gelin, bu yaz en yakın dostunuz olacak klimalara yer verdiğimiz listemize birlikte bakalım!

"Klimaya bir dünya para ödemek istemiyorum" diyenlerin kullanabileceği çeşit çeşit vantilatörler

Duvarların neden olduğu izolasyondan ötürü yaz mevsiminde kapalı mekânlar, dışarıya göre daha sıcak olabiliyor. Böylesi durumlarda klima almak maliyetli olduğu için pek çok kişi vantilatörlere yöneliyor. Genellikle pencere önüne yerleştirilen vantilatörler, dışarıdaki havanın içeri girmesine yardımcı oluyor. Böylece yaz mevsiminin bunaltıcı havasının etkisini hafifletmek mümkün oluyor. Gelin, farklı mekânlarda kullanabileceğiniz kaliteli vantilatörlere yer verdiğimiz listemize göz atalım!

1. Yüksek performans sergileyen: Fakir TVL 90 S 90 W Uzaktan Kumandalı Kule Tipi Vantilatör

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Fakir TVL 90 S 90 W Uzaktan Kumandalı Kule Tipi Vantilatör, geniş mekânlarda bile şahane bir performans ortaya koymayı başarıyor. Uzun ve ince gövdesi sayesinde mümkün mertebe az yer kaplayan ürünün ne kadar süre çalışacağını siz belirleyebiliyorsunuz. LED ekranı ve uzaktan kumandası sayesinde ürünü rahatlıkla kontrol edebilir ve ortamın çok daha serin olmasını sağlayabilirsiniz.

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2. İster evde ister iş yerinde sizinle: Bosch Akülü Vantilatör

Fabrika, atölye ve şantiye gibi mekânlarda kullanılmaya uygun olan Bosch Akülü Vantilatör, güçlü motoruyla dikkat çekiyor. Kısa sürede ortamı serinleten bir hava akımı yaratmayı başarıyor ve bu sırada düşük ses çıkarıyor. Öne ya da arkaya dönebilen başlığı sayesinde farklı yönlere hava üfleyebiliyor. Paket içerisinde yer alan ekipmanları sayesinde yere sabitlenebiliyor ya da tavana asılabiliyor. Taşıması kolay ve sağlam modeli çok seveceksiniz!

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3. Zaman ayarlı çalışma imkânı sunan: Profan Dark Tavan Vantilatörü

Metalik siyah rengiyle ön plana çıkan Profan Dark Tavan Vantilatörü; yatak odası, ofis, iş yeri, bahçe ve balkon gibi yerlerde rahatlıkla tercih edilebilir. Tavana asılarak kullanılan ürünün elektrik bağlantısını pratik biçimde gerçekleştirebilirsiniz. Uzaktan kumandası sayesinde zaman ayarını yapabilirsiniz. Her iki yöne hareket etme özelliğine sahip olan pervaneler altı farklı hızda dönebiliyor. Böylece ihtiyaç duyduğunuz serinliği sağlıyor.

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4. Geniş pervanelerin serinleten etkisi: UFO ATSFI-123 İki Salınımlı İyonizerli Portatif Vantilatör

Gün içinde çeşitli odalar arasından geçiş yaparken UFO ATSFI-123 İki Salınımlı İyonizerli Portatif Vantilatör'ü yanınızda götürebilirsiniz. Sade tasarımıyla bulunduğu ortamın dekorasyonuna kolayca adapte olabilen ürünü dilerseniz zemine monte de edebilirsiniz. Vantilatörü evde ya da ofiste rahatlıkla kullanabilirsiniz. Büyük pervaneleri sayesinde bol miktarda havanın oda içinde hareket etmesini sağlayan model, kalitesiyle yıllarca size eşlik edecek!

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5. Ferah bir atmosfer için: GoldMaster Ayaklı Vantilatör

Geleneksel modeller arasında ön plana çıkan GoldMaster Ayaklı Vantilatör'ü elektrik bağlantısı bulunan her yerde konforlu biçimde kullanabilirsiniz. Çeşitli hız ayarları arasında geçiş yaparak ortam sıcaklığını değiştirebilir ve bunaltıcı yaz günlerde serin bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Siyah ve beyaz renklerin uyumlu biçimde kullanıldığı şık modeli çeşitli mekânlarda kullanabilir, yaz aylarını ferah bir şekilde geçirebilirsiniz.

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6. Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji: Sinbo SF-6710 Vantilatör

Duvara asılarak kullanılan Sinbo SF-6710 Vantilatör; ofis, restoran, kafe ve bahçe gibi mekânlarda sıklıkla kendine yer buluyor. Siyah renkli gövdesiyle bulunduğu ortama şıklık katan ürün, A enerji sınıfında yer aldığı için düşük elektrik tüketimi yapıyor. Montajı birkaç dakika içinde biten modelin pervane yönünü rahatlıkla tayin edebilirsiniz. 41 santimetrelik çapa sahip olan fan sayesinde açık veya kapalı mekânlarda serinleme imkânına sahip olabilirsiniz.

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7. Dar alanlara uygun tasarım: Airking Jova Kule Tipi Uzaktan Kumandalı Vantilatör

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Masa üzerine konularak kullanılan Airking Jova Kule Tipi Uzaktan Kumandalı Vantilatör, kompakt ve hafif tasarımıyla ilgi çekiyor. Pervanesiz biçimde çalışan ürün, güçlü motoru sayesinde ortamın havasını serinletiyor. Gümüş ve beyaz renkli tasarımıyla hemen her ortama konumlandırılabilen modeli ofiste ya da evde kullanabilirsiniz. Minimal tasarımıyla çok yer kaplamayan modeli çok severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

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8. Yüksek güç arayanlara: Master F-100 Sanayi Tipi Vantilatör

Tam 18 inçlik pervanesi ve oldukça güçlü motoruyla dikkatleri üzerine çeken Master F-100 Sanayi Tipi Vantilatör, geniş mekânlardaki havanın boğucu etkisini kısa sürede yok etmeyi başarıyor. Yüksek dönüş hızına sahip pervanelerinden azami ölçüde verim almak için ürünü zemine sabitleyebilirsiniz. Sarsıntı miktarını oldukça düşüren montajdan sonra çok daha güvenli ve etkili bir kullanım deneyimi elde edebilirsiniz.

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9. Sadeliğiyle ön plana çıkan tasarım: Rowenta VU5640 Turbo Silence Extreme Ayaklı Vantilatör

Kurulumu sadece birkaç dakika içinde biten Rowenta VU5640 Turbo Silence Extreme Ayaklı Vantilatör'ün beyaz renkli tasarımı, gören herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. 45 dB'lik ses seviyesi sunan gece modu, huzurlu bir uyku deneyimi vadediyor. Turbo moduyla boğucu yaz günlerinde etkili serinlik sağlayan ürün, otomatik salınım özelliğiyle hava akımını odanın her yerine ulaştırıyor. Daha ne olsun, değil mi?

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10. Masa başında çalışanlar için ideal: EVEREST EFN-482 Masa Üstü USB Metal Fan

USB kablosuyla bilgisayara takılarak kullanılan EVEREST EFN-482 Masa Üstü USB Metal Fan, ofis ortamında çalışan kişilerin kapalı mekânlarda rahatlıkla zaman geçirmesini sağlıyor. Kompakt tasarımıyla masa üzerinde çok az yer kaplayan ürünü tam karşınıza alarak sıcak havalarda işinize odaklanabilirsiniz. Yukarı ya da aşağı yönde hareket ettirilebilen başlığı sayesinde dilerseniz bilgisayarınızı bile soğutabilirsiniz.

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