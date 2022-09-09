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  4. Klozet kapağıyla yaptığı tiksindirdi! Sosyal medyada tartışmanın fitili ateşlendi

Klozet kapağıyla yaptığı tiksindirdi! Sosyal medyada tartışmanın fitili ateşlendi

09.09.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformlarında yüksek takipçili hesaplardan biri klozet kapağıyla yaptığı hareketle gündemde. Influencer, klozet kapağını temizlemek için bulaşık makinesine koydu. Sosyal medya fenomeninin bu hareketi takipçileri tarafından iğrenç bulundu. Ancak fenomenin bu akımını iğrenç bulan kadar pratik bulan da var! Peki klozet kapağını bulaşık makinesinde yıkamak ne kadar hijyenik?

Klozet kapağıyla yaptığı tiksindirdi! Sosyal medyada tartışmanın fitili ateşlendi

TikTok’ta yüksek takipçili hesaplardan birinin yaptığı hareket ortalığı yıktı geçti. Influencerların kirli klozet kapağını bulaşık makinesine koyarak yıkamaya başlaması ve bunu tavsiye etmeleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bu yöntem insanlarda hijyen konusunda endişe yarattı.

Minnesota'dan influencerlar Janelle Flom ve Kate Heintzelman, klozet kapağını bulaşık makinesinde yıkama fikrini 'PRATİK BİLGİ' başlığıyla TikTok hesaplarında yayınladı. Olağandışı temizlik yöntemi, sosyal medya platformunda çok ilgi gördü. Video beş milyondan fazla izlendi.

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"KESİNLİKLE İĞRENÇ"

Bir kullanıcı "Bu bir pratik bilgi değil. Bu kesinlikle iğrenç", bir diğeri ise "Burada neler oluyor?!? Herkesin evinde yemek yememenizin bir başka nedeni.'' yazdı. Videonun sadece bir şaka olup olmadığı konusunda da spekülasyonlar sürüyor.

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BULAŞIK MAKİNESİNDE NELER YIKANABİLİR?

2019 yılında yapılan bir çalışmada bulaşık makinesinde neler yıkanabileceği tespit edildi. Uzmanlar klozet kapağını bulaşık makinesinde yıkanmaması gerektiğinin altını çizse de klozet kapağının kusursuz şekilde temizlendiği ortaya çıktı. Ek olarak, klozet kapaklarının normalde diğer ev eşyalarına kıyasla üzerlerinde nispeten az miktarda bakteri bulunduğu ortaya çıktı.


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tiktok hijyen klozet kapağı
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