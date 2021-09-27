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Misafirleriniz banyoyu kullanırken içiniz rahat etsin! Sararan klozet, lavabo ve küvetler için...

27.09.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evdeki hijyen için banyo temizliği oldukça önemli. Klozet, lavabo ve küvetler düzenli şekilde temizlenmediği zaman biriken kireçler sarı lekelenmelere neden oluyor. Neyse ki bu sararmalardan kurtulmanın birçok doğal yöntemi var. Temizlikte size seviye atlatacak doğal yöntemleri sizler için paylaştık.

Misafirleriniz banyoyu kullanırken içiniz rahat etsin! Sararan klozet, lavabo ve küvetler için...

Klozet, lavabo ve küvetlerde biriken kireç kalıntıları bu yüzeylerde sarı lekelerin oluşmasına neden oluyor. Bu sararmalar ise kötü bir görüntü oluşturuyor. Dolayısıyla temiz olduklarını bilseniz bile kirlilik hissinden kurtulamıyorsunuz. Peki klozet, lavabo ve küvetlerdeki sararmalardan nasıl kurtulabilirsiniz? İşte sorunuza cevap olacak 3 doğal yöntem...

1. BEYAZ SİRKE VE KARBONAT KARIŞIMI

MALZEMELER

  • 2 su bardağı beyaz sirke

  • 3 yemek kaşığı karbonat

HAZIRLANIŞI

  • 2 su bardağı beyaz sirke ile 3 yemek kaşığı karbonatı bir kapta karıştırın.

  • Hazırladığınız karışımı lekeli bölgeye dökün.

  • 15 dakika boyunca hiç dokunmadan bekletin.

  • Sirke ve karbonat o bölgeye iyice işleyecek.

  • Ardından fırça yardımı ile ovalayın.

  • Son olarak suyla durulayın. (Eğer klozete uyguluyorsanız sifonu çekmeniz yeterli)

  • Bu uygulamayı haftada bir kez tekrarlayabilirsiniz.

  • Sararmalar geçtikten sonra da uygulamaya devam ederseniz, lekelerin tekrar oluşmasının önüne geçmiş olursunuz.

2. KARBONAT VE LİMON SUYU İKİLİSİ

MALZEMELER

  • Bol miktarda karbonat

  • Limon suyu

HAZIRLANIŞI

  • Lekeli bölgeye bol miktarda karbonat dökün.

  • 15 dakika hiç el sürmeden bekletin.

  • Daha sonra limon suyunu karbonatlı bölgeye dökün. Limon asidi ve karbonatın köpürmeye başladığını göreceksiniz.

  • Bir fırça ile lekeli bölgeyi fırçalayın.

  • Son olarak su ile durulayın.

  • Bu uygulamayı haftada iki kez yaparsanız daha etkili bir sonuç alırsınız.

3. ÇAY AĞACI YAĞI İLE TEMİZLEME

MALZEMELER

  • 15 damla çay ağacı yağı

  • 1 su bardağı su

HAZIRLANIŞI

  • Klozet, lavabo ve küvetlerde oluşan sarı lekelerden kurtulmak için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem çay ağacı yağı ile temizlemek.

  • Çay ağacı yağının doğal yapısı itibariyle temizleme özelliği var.

  • 15-20 damla doğal çay ağacı esansiyel yağını bir sprey şişesine damlatın.

  • Üzerine yaklaşık bir su bardağı su koyun.

  • Sprey şişesinin kapağını kapatın ve çalkalayın.

  • Yaptığınız karışımı lekelenen yerlerin üzerine püskürtün.

  • 15 dakika hiç ellemeden bekletin.

  • Ardından bir fırça yardımı ile fırçalayın.

  • Son olarak su ile durulayın.

  • Çay ağacı esansiyeli temizlik için kullanılabilen doğal bir ürün. Fakat bu ürünün inatçı lekelerde diğer yöntemler kadar etkili olmadığını unutmayın.
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