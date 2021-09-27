Misafirleriniz banyoyu kullanırken içiniz rahat etsin! Sararan klozet, lavabo ve küvetler için...

Klozet, lavabo ve küvetlerde biriken kireç kalıntıları bu yüzeylerde sarı lekelerin oluşmasına neden oluyor. Bu sararmalar ise kötü bir görüntü oluşturuyor. Dolayısıyla temiz olduklarını bilseniz bile kirlilik hissinden kurtulamıyorsunuz. Peki klozet, lavabo ve küvetlerdeki sararmalardan nasıl kurtulabilirsiniz? İşte sorunuza cevap olacak 3 doğal yöntem...
MALZEMELER
2 su bardağı beyaz sirke
HAZIRLANIŞI
2 su bardağı beyaz sirke ile 3 yemek kaşığı karbonatı bir kapta karıştırın.
Hazırladığınız karışımı lekeli bölgeye dökün.
15 dakika boyunca hiç dokunmadan bekletin.
Sirke ve karbonat o bölgeye iyice işleyecek.
Ardından fırça yardımı ile ovalayın.
Son olarak suyla durulayın. (Eğer klozete uyguluyorsanız sifonu çekmeniz yeterli)
Bu uygulamayı haftada bir kez tekrarlayabilirsiniz.
MALZEMELER
Bol miktarda karbonat
HAZIRLANIŞI
Lekeli bölgeye bol miktarda karbonat dökün.
15 dakika hiç el sürmeden bekletin.
Daha sonra limon suyunu karbonatlı bölgeye dökün. Limon asidi ve karbonatın köpürmeye başladığını göreceksiniz.
Bir fırça ile lekeli bölgeyi fırçalayın.
Son olarak su ile durulayın.
MALZEMELER
15 damla çay ağacı yağı
HAZIRLANIŞI
Klozet, lavabo ve küvetlerde oluşan sarı lekelerden kurtulmak için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem çay ağacı yağı ile temizlemek.
Çay ağacı yağının doğal yapısı itibariyle temizleme özelliği var.
15-20 damla doğal çay ağacı esansiyel yağını bir sprey şişesine damlatın.
Üzerine yaklaşık bir su bardağı su koyun.
Sprey şişesinin kapağını kapatın ve çalkalayın.
Yaptığınız karışımı lekelenen yerlerin üzerine püskürtün.
15 dakika hiç ellemeden bekletin.
Ardından bir fırça yardımı ile fırçalayın.
Son olarak su ile durulayın.
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