Misafirleriniz banyoyu kullanırken içiniz rahat etsin! Sararan klozet, lavabo ve küvetler için...

Klozet, lavabo ve küvetlerde biriken kireç kalıntıları bu yüzeylerde sarı lekelerin oluşmasına neden oluyor. Bu sararmalar ise kötü bir görüntü oluşturuyor. Dolayısıyla temiz olduklarını bilseniz bile kirlilik hissinden kurtulamıyorsunuz. Peki klozet, lavabo ve küvetlerdeki sararmalardan nasıl kurtulabilirsiniz? İşte sorunuza cevap olacak 3 doğal yöntem...

1. BEYAZ SİRKE VE KARBONAT KARIŞIMI

MALZEMELER

2 su bardağı beyaz sirke

3 yemek kaşığı karbonat

HAZIRLANIŞI

2 su bardağı beyaz sirke ile 3 yemek kaşığı karbonatı bir kapta karıştırın.

Hazırladığınız karışımı lekeli bölgeye dökün.

15 dakika boyunca hiç dokunmadan bekletin.

Sirke ve karbonat o bölgeye iyice işleyecek.

Ardından fırça yardımı ile ovalayın.

Son olarak suyla durulayın. (Eğer klozete uyguluyorsanız sifonu çekmeniz yeterli)

Bu uygulamayı haftada bir kez tekrarlayabilirsiniz.

Sararmalar geçtikten sonra da uygulamaya devam ederseniz, lekelerin tekrar oluşmasının önüne geçmiş olursunuz.

2. KARBONAT VE LİMON SUYU İKİLİSİ

MALZEMELER

Bol miktarda karbonat

Limon suyu

HAZIRLANIŞI

Lekeli bölgeye bol miktarda karbonat dökün.

15 dakika hiç el sürmeden bekletin.

Daha sonra limon suyunu karbonatlı bölgeye dökün. Limon asidi ve karbonatın köpürmeye başladığını göreceksiniz.

Bir fırça ile lekeli bölgeyi fırçalayın.

Son olarak su ile durulayın.

Bu uygulamayı haftada iki kez yaparsanız daha etkili bir sonuç alırsınız.

3. ÇAY AĞACI YAĞI İLE TEMİZLEME

MALZEMELER

15 damla çay ağacı yağı

1 su bardağı su

HAZIRLANIŞI