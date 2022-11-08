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KOAH hastaları malulen emekli olabilir mi? KOAH hastalığı malulen emeklilik şartları nelerdir, yüzde kaç rapor almak gerekli?

08.11.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş hayatını zora sokan bir hastalık ya da engele sahip olan kişiler malulen emekli olmak için başvuruda bulunabilir. Malulen emekliliğe başvuru öncesinde bilinmesi gereken bazı malulen emeklilik şartları bulunuyor. Herhangi bir hastalıktan dolayı malulen emeklilik başvurusu yapmak isteyen kişiler malulen emeklilik şartlarını sağladıktan sonra emeklilik hakkı kazanabilir. Peki, KOAH hastalığı malulen emeklilik şartları nelerdir?

KOAH hastaları malulen emekli olabilir mi? KOAH hastalığı malulen emeklilik şartları nelerdir, yüzde kaç rapor almak gerekli?

Malulen emeklilik ile herhangi bir hastalık ya da engele sahip olduğu için çalışma hayatında büyük ölçüde zorluk çekmeye başlamış çalışanlar daha erken emekli olabiliyor. Bu haktan faydalanabilmek için ise kişilerin belli başlı şartları yerine getirmesi gerekir. Malulen emeklilik hakkının kullanılabilmesi için bulunması gereken KOAH malulen emeklilik şartları sağlandıktan sonra KOAH hastaları da malulen emeklilik başvurusu yapabilirler.

KOAH hastaları malulen emekli olabilir mi?

Bir hastalığı ya da engeli bulunan ve bu yüzden erken emekli olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken bazı malulen emeklilik şartları bulunuyor. Bu şartları üç maddede şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Malulen emekli olmak isteyen kişinin en az 10 yıllık bir sigortalı çalışma sürecinin olması.
  • Maluliyet sahibi kişinin en az 1800 gün prim ödemesinin olması
  • Malulen emekli olmak için başvuruda bulunacak kişinin SGK’nın yönlendirdiği bir hastaneden aldığı ve en az %60 oranında çalışma gücü kaybı yaşadığını kanıtlayan rapor.

KOAH hastalarının malulen emekli olabilmesi için de yukarıda belirtilen malulen emeklilik şartlarının karşılanması gerekiyor. Ancak KOAH malulen emeklilik şartları ve bu şartların kabulü yine de tamamen SGK tarafından oluşturulmuş sağlık kuruluna bağlı. Malulen emeklilik için başvuruda bulunmak isteyen KOAH hastalarının ise takip etmesi gereken birkaç adım bulunuyor.

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Bir KOAH hastasının malulen emekli olup olamayacağını öğrenebilmek için takip etmesi gereken başvuru süreci şu şekilde özetlenebilir:

  • Öncelikle, malulen emekli olmak isteyen KOAH hastasının SGK’ya dilekçe ile başvurması gerekiyor.
  • Başvuru sahibi hastanın en az 1800 gün prim ödemesi olduğunu ve en az 10 yıllık sigortalı çalışan olduğunu teyit eden SGK, bu emekli adayını anlaşmalı hastanelerden birine sevk ediyor.
  • Bu hastanede doktor kontrolünden geçen hastanın KOAH ve varsa sahip olduğu diğer hastalıkların ya da engellerin çalışma hayatını en az %60 oranında etkilediğini belirten bir rapor alması gerekiyor.
  • Emekli adayının aldığı rapor SGK tarafından toplanan sağlık kurulunun incelemesinden geçiyor. Yine sağlık kurulu tarafından kişinin malulen emeklilik başvurusu değerlendiriliyor.
  • Sağlık kurulunun aldığı karar emekli adayına bildiriliyor.

KOAH malulen emeklilik şartları için belirtilmesi gereken bir başka madde daha bulunur. Yüksek tansiyon, şeker, solunum yolu rahatsızlıkları gibi bazı hastalıklardan birden fazlasına sahip olan kişilerin sağlık raporlarında, bu hastalıkların toplamda %60 oranında kişinin çalışma hayatını etkiliyor olması gerekiyor. En önemli husus, KOAH hastasının sunduğu sağlık raporu neticesinde sağlık kurulunun bu hastalık yüzünden kişinin iş hayatının ne kadar etkilendiğine karar vermesi. Malulen emekli olmak isteyen kişinin hastalığı/hastalıkları ya da engeli onun çalışmasını ne kadar engelliyor ise kişinin malulen emekli olabilme ihtimali de o kadar artmış oluyor.


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