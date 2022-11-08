KOAH hastaları malulen emekli olabilir mi? KOAH hastalığı malulen emeklilik şartları nelerdir, yüzde kaç rapor almak gerekli?

Malulen emeklilik ile herhangi bir hastalık ya da engele sahip olduğu için çalışma hayatında büyük ölçüde zorluk çekmeye başlamış çalışanlar daha erken emekli olabiliyor. Bu haktan faydalanabilmek için ise kişilerin belli başlı şartları yerine getirmesi gerekir. Malulen emeklilik hakkının kullanılabilmesi için bulunması gereken KOAH malulen emeklilik şartları sağlandıktan sonra KOAH hastaları da malulen emeklilik başvurusu yapabilirler.
Bir hastalığı ya da engeli bulunan ve bu yüzden erken emekli olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken bazı malulen emeklilik şartları bulunuyor. Bu şartları üç maddede şu şekilde sıralayabiliriz:
KOAH hastalarının malulen emekli olabilmesi için de yukarıda belirtilen malulen emeklilik şartlarının karşılanması gerekiyor. Ancak KOAH malulen emeklilik şartları ve bu şartların kabulü yine de tamamen SGK tarafından oluşturulmuş sağlık kuruluna bağlı. Malulen emeklilik için başvuruda bulunmak isteyen KOAH hastalarının ise takip etmesi gereken birkaç adım bulunuyor.
Bir KOAH hastasının malulen emekli olup olamayacağını öğrenebilmek için takip etmesi gereken başvuru süreci şu şekilde özetlenebilir:
KOAH malulen emeklilik şartları için belirtilmesi gereken bir başka madde daha bulunur. Yüksek tansiyon, şeker, solunum yolu rahatsızlıkları gibi bazı hastalıklardan birden fazlasına sahip olan kişilerin sağlık raporlarında, bu hastalıkların toplamda %60 oranında kişinin çalışma hayatını etkiliyor olması gerekiyor. En önemli husus, KOAH hastasının sunduğu sağlık raporu neticesinde sağlık kurulunun bu hastalık yüzünden kişinin iş hayatının ne kadar etkilendiğine karar vermesi. Malulen emekli olmak isteyen kişinin hastalığı/hastalıkları ya da engeli onun çalışmasını ne kadar engelliyor ise kişinin malulen emekli olabilme ihtimali de o kadar artmış oluyor.