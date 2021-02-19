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Kobani olayları soruşturması kapsamında HDP’li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı

19.02.2021 16:35 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da arasında olduğu HDP’li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014’te düzenlenen eylemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın da arasında olduğu 108 sanık hakkında dava açmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da arasında olduğu HDP’li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014’te düzenlenen eylemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın da arasında olduğu 108 sanık hakkında dava açmıştı. Başsavcılık, 27. dönem milletvekili olan dosyanın şüphelileri yönünden soruşturmayı ayrı yürütmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile HDP’li milletvekilleri Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli ve Pero Dundar hakkında fezleke hazırlandı. Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle düzenlenen fezleke, TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

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