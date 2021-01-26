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Kobe Bryant’ın 1963 Chevrolet Impala’sı satılıyor!

26.01.2021 08:40 | Son Güncelleme:
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Kobe Bryant’ın 1963 Chevrolet Impala’sı satılıyor!

Tanıdığınız pek çok basketbolcu tam olarak zevkli olarak tanımlanamaz, ancak son Kobe Bryant'a ait olan bu 1963 Chevrolet Impala kesinlikle öyle olmadığını ispatlıyor.

Goldin Müzayedelerinde satışa sunulan bu Impala, 2006 yılında Bryant'ın eşi Vanessa tarafından bir Noel hediyesi olarak West Coast Gümrüklerine (WCC) getirildi . California merkezli modifiye atölyesi, arabayı söküp gövdeyi çıplak metale çevirerek işe başladı.

1963-Chevy-Impala-2

Daha sonra House of Kolor tarafından özel olarak harmanlanan mor ve kraliyet mavisi karışımında çok katlı bir boya modele entegre edildi. Gövdedeki tüm kromlar titizlikle yeniden cilalandı. Araçta ayrıca Reliant Super Ride lastikler, 13 inç 100 kollu Dayton tel jantlar üzerine sarılı olarak geliyor.

1963-Chevy-Impala-4

KOKPİTTE NELER VAR?

WCC, iç mekanı orijinal Swarovski kristalleriyle süslenmiş. Yepyeni beyaz deri döşemeyle koltuklar donatmış. Dış cepheyi tamamlamak için koyu mavi tonlar içeride de kullanılmış. Otomobile monteli bir stereo sistemi, birden çok hoparlör ve subwoofer'da eklenmiş. Bu sistem gücünü güçlü bir Sony amplifikatörden alıyor.

1963-Chevy-Impala-9

Unutmayın, bu Impala'da yapılan değişiklikler tamamen estetik değildi. Orijinal olarak otomobille birlikte gelen 5,4 litrelik V8, tamamen yeniden inşa edildi. Öl egzoz sistemi ve yeni hidrolik destekli frenler modelde geliştirilen detaylardan. Bu arabanın yaklaşık 60 yaşında olduğu düşünülürse, kilometre sayacında sadece 39.000 kilometre gibi bir rakam olması oldukça etkileyici. Şu anda ve müzayedenin bitmesine beş gün kala, teklif 140.000 $ 'civarında. Ancak 250.000 $' a kadar satış fiyatının artması bekleniyor.

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