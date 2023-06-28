KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? Diyanet 2023 Kocaeli bayram namazı saati

Kocaeli bayram namazı saati için araştırmalar giderek hızlanıyor. Müslümanların heyecanla beklediği dini bayramların ikincisi olan Kurban Bayramı'nın birinci günü bu sene 28 Haziran Çarşamba günü. Bayramın birinci günü cemaat ile beraber bayram namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada il il bayram namazı saatleri açıklandı. Peki, Kocaeli bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Kocaeli bayram namazı saati: 06.07

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek: