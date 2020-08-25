Kocaeli'de alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular

Olay, Eşme ilçesinin sahil kesiminde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, anne ve oğlu yeni aldıkları sandal ile Sapanca Gölü’ne açıldı.

Göle açıldıktan bir süre sonra sandalın akü kutup başlarında kıvılcım sonucu yangın çıktı. Göl ortasında sandalın alev alev yandığını gören vatandaşlar ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra ambulanslarda sevk edildi. Gölün ortasında sandalın alev aldığını gören vatandaşlar ise kendi tekne ve sandalları ile yardım etmek için anne ve oğlun yardımına koştu.

Alevlere teslim olan sandaldan göle atlayıp yüzerek kurtulan vatandaş ise yaşadıkları korku dolu o anları anlattı. Yanan sandaldan suya atlayıp yüzerek kurtulan Gökhan Kaplan’ın anlattığına göre, annesi ile birlikte sahil kesiminden akülü sandal ile açıldıktan bir süre sonra sandal aküsünün kutup başlarından kıvılcım çıktığını akünün tamirini yaptıktan sonra tekrardan gezmeye devam ettiğini sonrasında ise akünün alevlendiğini belirtti.