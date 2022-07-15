HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kocaeli'de esrarengiz olay... Dini nikahlı eşini çıplak halde ölü buldu!

Kocaeli'de esrarengiz olay... Dini nikahlı eşini çıplak halde ölü buldu!

15.07.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te bir kişi dini nikahlı eşini evinin salonunda çıplak halde ölü olarak buldu. 63 yaşındaki yaşlı kadının kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi ile belirlenecek. Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kocaeli'de esrarengiz olay... Dini nikahlı eşini çıplak halde ölü buldu!

İzmit'te esrarengiz bir olay yaşandı. 63 yaşındaki Nesrin Kütükçü birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi tarafından evin salonunda çıplak halde ölü olarak bulundu.

Olay saat 18.00 sıralarında Orhan Mahallesi Hasan Elbeyoğlu Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Nesrin Kütükçü, birlikte yaşadığı ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi tarafından evin salonunda çıplak halde bulundu.

v

ESRARENGİZ ÖLÜMDE 'STENT' DETAYI

Eşi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Nesrin Kütükçü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni morga götürüldü. Nesrin Kütükçü'nün daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı, stent takıldığı öğrenildi.

Polisin, Kütükçü'nün ölüm olayıyla ilgili dini nikahlı eşinin de ifadesine başvuracağı belirtildi. Kütükçü'nün kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ'da feci kaza!Tekirdağ'da feci kaza!
Avrupa'da istifa krizi! Bu kez de o isim açıkladıAvrupa'da istifa krizi! Bu kez de o isim açıkladı
Nazmi Arıkan ve şoförünün katili, spor kulübü başkanı çıktıNazmi Arıkan ve şoförünün katili, spor kulübü başkanı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli dini nikah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İkinci el araba fiyatları için TOBB'dan flaş açıklama

İkinci el araba fiyatları için TOBB'dan flaş açıklama

Fenerbahçe adeta para basıyor!

Fenerbahçe adeta para basıyor!

10 lira kazanmak isterken 30 bin lira kaybetti

10 lira kazanmak isterken 30 bin lira kaybetti

Cinayet şüphelisini çiftliğe götüren taksici anlattı

Cinayet şüphelisini çiftliğe götüren taksici anlattı

Tatilde nüfusu 5 kat arttı! Dönüş çilesi başladı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Tatilde nüfusu 5 kat arttı! Dönüş çilesi başladı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

İngiltere'de 'kırmızı' alarm verildi! Ülke tarihinde bir ilk yaşanacak

İngiltere'de 'kırmızı' alarm verildi! Ülke tarihinde bir ilk yaşanacak

İlginizi Çekebilir

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.