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Kocaeli'de iki grup arasındaki kavga kanlı bitti!

21.06.2022 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında kavga çıktı. Kavgada bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Kavgaya karışan 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 538 Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sokak üzerinde 2 grubun tartışması, bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü.

AĞIR YARALANDI

Kavga esnasında bir kişi silahla yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

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Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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