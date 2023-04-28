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Kocaeli'de iki katlı binanın çatısı kül oldu! 30 bin TL'lik birikimi yandı

28.04.2023 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de iki katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Ev sahibinin 30 bin TL'lik nakit para birikimi ise çıkan yangında kül oldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Kocaeli'de iki katlı binanın çatısı kül oldu! 30 bin TL'lik birikimi yandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangında ev sahibinin 30 bin TL'lik birikimi kül oldu.

Yangın, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Kelebek Sokak üzerinde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatının tamamına sirayet etti. O esnada ikamette bulunan kadın duyduğu patlama seslerinin ardından koşarak dışarıya çıktı.

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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sebebiyle çatıda maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan çıkan yangında, çatıda 30 bin TL nakit birikimi bulunan, ev sahibinin parası ise kullanılmaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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