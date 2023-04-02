Kocaeli'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 kişi yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda, O.B. yönetimindeki otomobil ile H.S. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde araçlarda bulunan toplam 7 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)