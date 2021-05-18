Kocaeli'de ilginç hırsızlık! Sokağı boş görünce klinik önündeki çiçekleri böyle çaldı

Olay, 16 Mayıs günü İzmit ilçesi Rafet Karacan Bulvarı üzerinde bulunan özel bir diş kliniğinin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 17 günlük tam kapanmanın son gününde sokakta gezen kimliği belirsiz bir şahıs, özel bir diş hastanesinin önünden geçtiği esnada saksılara dikilmiş çiçekleri fark etti. Çiçekleri uzun uzun inceledikten sonra sokakta kimsenin olmadığını gören şahıs, çiçekleri teker teker kökünden kopararak çantasına koyarak çaldı. Çiçeklerin tümünü çalarak olay yerinden uzaklaşan şahsın rahat tavırları ise saniye saniye kameralara yansıdı. Klinik yetkilileri ise şahıstan şikayetçi olmadıklarını belirtti.

(İHA)

