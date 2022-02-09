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Kocaeli'de gece yarısı kahreden kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, kızları ağır yaralı

09.02.2022 03:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit’te gece yarısı kahreden bir kaza meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aile sağlığı merkezinin olduğu binaya çarptı. Binada da hasarın meydana geldiği kazada, sürücü Murat Sönmez (50) ve eşi Pamuk Sönmez (48) hayatını kaybetti. Çiftin kızları Nazlı Sönmez (16) ise ağır yaralı.

Kocaeli'de gece yarısı kahreden kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, kızları ağır yaralı

Kahreden kaza saat 00.30 sıralarında Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Murat Sönmez yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çıktı. Savrulan otomobil, yaklaşık 1,5 metrelik duvardan düşerek aile sağlığı merkezinin bulunduğu binaya çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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ANNE VE BABA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne Pamuk Sönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Murat Sönmez ve kızı Nazlı Sönmez ise Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Baba Murat Sönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE BÜYÜK HASAR

Yaşanan kaza nedeniyle aile sağlığı merkezinde büyük hasar oluşurken, bina içerisinde duvarların çatladığı, kapıların ve pencerelerin kırıldığı görüldü. Kazanın ardından polis, araç içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli İzmit
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