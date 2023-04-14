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Kocaeli'de korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü, 4 apartman tahliye edildi

14.04.2023 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sokakta bulunan istinat duvarının çökmesi neticesinde 4 apartmanda hasar meydana geldi. Apartmanlarda oturan vatandaşlar büyük korku yaşarken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Hasar gören 4 apartmandan toplam 32 daire tahliye edildi.

Kocaeli'de korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü, 4 apartman tahliye edildi

Yuvam Akarca Mahallesi Akik Sokak'ta bulunan apartmanların arka bölümündeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yan tarafında bulunan apartmanlar da durumdan etkilendi. Bir anda neye uğradığını şaşıran vatandaşlar bir yandan sokağa dökülüp bir yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, İZGAZ ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri apartmanların etrafında güvenlik tedbirlerini aldı.

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24 DAİRE HASAR GÖRDÜ

3 apartmanda bulunan toplam 24 daire hasar gördü. Vatandaşlar binalardan tahliye edildi. Başka bir apartmanda ise tedbir amaçlı 8 daire boşaltıldı. Vatandaşların mağdur olmaması adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesislerde konaklayacak yer ayarlandı.

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Hasar gören binalarla ilgili ekiplerin yapacağı incelemelerin ardından karar verilecek. Öte yandan, E.Y. isimli bir vatandaşın evinin salonunda otururken çökme sonucu yaralandığı, durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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"BOMBA PATLAMASI GİBİYDİ"

Bomba patlamış gibi ses çıktığını ve odasından kaçarken düştüğünü söyleyen Yiğit Kaan Koç, “Tuğlalardan biraz ses çıktı. Sonra odaya bir ısı geldi. Sonrasında da 'güm' diye bir ses çıktı, bomba patlaması gibi. Benim odam sallandı. Hatta salona doğru geçerken yere düştüm. O kadar sarsıldı ki toparlanıp dışarı çıktık. Yan binadan biri yaralanmış” ifadelerini kullandı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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