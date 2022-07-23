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  4. Kocaeli'de TEKNOFEST heyecanı! 'Benim için milli savunmayı ifade ediyor'

Kocaeli'de TEKNOFEST heyecanı! 'Benim için milli savunmayı ifade ediyor'

23.07.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışmacılardan Melih Bekdemir, yarışmaya ilişkin görüşlerini paylaşarak "TEKNOFEST benim için milli savunmayı ifade ediyor. Kendimi bu alanda geliştirmek istiyorum" diye konuştu.

TEKNOFEST kapsamında Kocaeli'de düzenlenen yarışmada Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan takım, yarışmaya kendi oluşturdukları araçla katıldı.

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"EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK"

Okul bünyesinde kurulan ekipteki yarışmacılardan Melih Bekdemir, yarışmaya dair düşüncelerini dile getirdi. "Bu zamana kadarki emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum" diyen Bekdemir, yarışmaya başarıyla devam etmek istediğini vurguladı.

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KONUŞMASINI ALKIŞLARLA TAMAMLADI

TEKNOFEST'in kendisi için milli savunmayı ifade ettiğini söyleyen Bekdemir, tüm arkadaşlarını temsilen gurur ifade ettiğini söyledi. Bekdemir konuşmasını tamamlarken sözleri alkış topladı.

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Ekibin tasarım ve imalat sorumlusu Furkan Uyar, kendilerinin tasarladığı aracı ayrıntılarıyla anlattı. Araç tasarımını yaparken aerodinamik avantajlarını yaptıklarını analizler sonucunda netleştirdiklerini söyleyen Uyar "Bunlardaki çıktılara göre araç tasarımımızın, ayrıca kabuk tasarımımızın optimizasyonunu yaklaşık 3 ay boyunca devam ettirdik" dedi ve konuşmasını "Dördüncü araç tasarım çalışmamızı nihai ürün olarak Fibrobeton'un destekleriyle imalat bandına soktuk" sözleriyle sürdürdü.

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