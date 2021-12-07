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  4. Kocaeli'de terlikli sürücü, malzeme taşıyan kişiye çarptı! O anlar saniye saniye kamerada

Kocaeli'de terlikli sürücü, malzeme taşıyan kişiye çarptı! O anlar saniye saniye kamerada

07.12.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Derince ilçesinde terlikle direksiyon başına geçen sürücüsünün idaresindeki servis minibüsü, büfeye malzeme götüren kişiye çarptı. Kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Nihat Erim Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, terlikle araç kullanan A.Y. idaresindeki servis minibüsü, yol kenarındaki büfeye malzeme indirilen hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç sürüklendi, malzemeleri indiren Kartal Kubilay Y. ise iki araç arasında kaldı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Kartal Kubilay Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kartal Kubilay’ın, sol dizinin parçalandığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, servis minibüsünün hafif ticari araca çarptığı, Kartal Kubilay Y.’nin ise çarpışmanın şiddetiyle iki aracın arasında kaldığı görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
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