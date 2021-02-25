Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan'dan 'rehavet' uyarısı

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, virüsün en büyük bulaşma nedeninin kalabalık ortamlar olduğunu belirterek virüsten korunmak için önlemlere uyulmasını istedi. Kurallara uymanın çok önemli olduğunu ifade eden Pehlevan, "Kocaeli turuncu renkte, dikkat edilmediği durumda kırmızı renge geçebilir. Bu virüs çok hızlı bulaşan bir virüs, hızlı yayılabiliyor. Şu anda her şey kontrol altında ama kurallara uymak çok önemli. Vatandaşlarımızın özellikle toplu yerlerden uzak durmaları lazım, gerekmedikçe eş, dost ve akraba ziyaretlerinden uzak durmaları lazım. En büyük bulaşma nedeni kalabalık ortamlar. Bu insandan insana bulaşan bir virüs, dolayısıyla önlemleri gevşetmememiz lazım. Şu anda hazır her şey kontrol altına alınmışken kesinlikle rehavete kapılmayalım. Turuncu değil yeşil olalım, normal günlük hayata bir an evvel dönelim" diye konuştu.

'EN UFAK REHAVET BÜTÜN KAZANIMLARIMIZI ALABİLİR'

Pehlevan, aile içi bulaşın son zamanlarda arttığını belirterek, "Normalleşme için bütün vatandaşlarımızın mutlaka tedbirlere harfiyen uymalarını özellikle öneriyoruz, çünkü en ufak bir rehavet bütün kazanımlarımızı alabilir. O nedenle mutlaka maske, sosyal mesafe, kuralına uyup kalabalık ortamlardan uzak durmak ve hijyen çok çok önemli. Bu konulardan kesinlikle taviz vermemiz lazım. Kalabalık ortamlardan, arkadaş ziyaretleri, akraba ziyaretleri gibi aile içi bulaş son zamanlarda ciddi anlamda arttı, bunu gözlemliyoruz. Bu nedenle toplantılar, taziye, düğün, nişan gibi toplu olunabilecek yerlerden kesinlikle uzak durmamız lazım, mecbur olmadıkça bu ortamlara girmemek lazım. Girdiğimiz zaman da kısa kalmak ve mutlaka maske takmamız lazım" dedi.