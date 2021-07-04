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  4. Kocaeli'nde iğrenç olay! Arkadaşlarını çağırıp otobüste dövdüler

Kocaeli'nde iğrenç olay! Arkadaşlarını çağırıp otobüste dövdüler

04.07.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nde bir kişiyi tacizle suçlayan genç kızlar ve arkadaşları, halk otobüsüne binen şüpheliyi darbetti.

Kocaeli'nde iğrenç olay! Arkadaşlarını çağırıp otobüste dövdüler

Olay, dün gece saatlerinde, İzmit Kemalpaşa Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, Pişmaniye Meydanı’nda yürüyen genç kızları alkollü bir kişi taciz etti. Genç kızlar arkadaşlarına haber verdi. Durakta bekleyen alkollü kişi, gelen halk otobüsüne bindi. Genç kızlar ve arkadaşları da otobüse bindi.

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YUMRUK VE TEKMEYLE SALDIRDILAR

Otobüste koltukta oturan kişiye genç kızlar ile arkadaşları yumruk ve tekme attı. Otobüste bulunanlar gençleri sakinleştirerek araçtan indirdi. Otobüs daha sonra yoluna devam etti.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli taciz
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