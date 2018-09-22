KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliği, çocuğunun okulun istediği pantolonu olmadığı için eve gönderilmesi üzerine baba İsmail D'nin intihar ettiği iddialarına ilişkin, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığının anlaşıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı gazetelerde ve sosyal medyada yer alan Körfez ilçesindeki intihar olayının ardından yetkili birimlerce inceleme ve araştırma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu haberlerin, İsmail D'nin çocuklarına kıyafet alamadığı ve bu sebeple okula alınmadıkları için intihar etmesi üzerine yapıldığı anımsatılarak, "Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır. Haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

\

- Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı internet haber sitelerinde "Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, oğluna okulun istediği pantolonu alamayan baba İsmail D'nin, kendisini banyoda iple asarak yaşamına son verdi" yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.