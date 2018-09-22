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Kocaeli Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığından "intihar" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 21:23 | Son Güncelleme

Kocaeli Valiliği: - "(Çocuğunun okulun istediği pantolonu olmadığı için eve gönderilmesi üzerine baba İsmail D'nin intihar ettiği iddiası) Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır" - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Haberlerde belirtildiği gibi oğlunun okul pantolonunu alamaması söz konusu değildir. Bu yönde çıkan haberler asılsızdır. Soruşturma halen devam etmektedir"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliği, çocuğunun okulun istediği pantolonu olmadığı için eve gönderilmesi üzerine baba İsmail D'nin intihar ettiği iddialarına ilişkin, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığının anlaşıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı gazetelerde ve sosyal medyada yer alan Körfez ilçesindeki intihar olayının ardından yetkili birimlerce inceleme ve araştırma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu haberlerin, İsmail D'nin çocuklarına kıyafet alamadığı ve bu sebeple okula alınmadıkları için intihar etmesi üzerine yapıldığı anımsatılarak, "Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır. Haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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- Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı internet haber sitelerinde "Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, oğluna okulun istediği pantolonu alamayan baba İsmail D'nin, kendisini banyoda iple asarak yaşamına son verdi" yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca, 20 Eylül'de evinde kendini asmak suretiyle intihar eden İsmail D. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, İsmail D'nin 23 Ağustos'ta trafik kazası geçirdiği aktarılan açıklamada, şunlar bildirildi:

"Devrim'in yaralandığı için çalışamaması nedeniyle bunalıma girdiği anlaşılmıştır. Habere konu kişinin herhangi bir borcunun bulunmadığı, oturduğu evin kendisine ait olduğu, ailesiyle bir geçimsizliğinin olmadığı ve Dilovası ilçesinde bir şirkette çalıştığı tespit edilmiştir. Haberlerde belirtildiği gibi oğlunun okul pantolonunu alamaması söz konusu değildir. Bu yönde çıkan haberler asılsızdır. Soruşturma halen devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı

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