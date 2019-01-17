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Kocaeli'de 80 bin kişiye uygulamalı deprem eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 11:26 | Son Güncelleme

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Marmara Depremi'nde en ağır yıkımın yaşandığı kent olan Kocaeli'de, 2004'ten bu yana düzenlenen uygulamalı deprem eğitimlerinden 80 bin kişi faydalandı

KOCAELİ (AA) - Marmara Depremi'nde en ağır yıkımın yaşandığı kent olan Kocaeli'de, 2004'ten bu yana 80 bin kişiye deprem bilinci eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi'nde vatandaşlara deprem bilincinin aşılanması amacıyla teorik ve uygulamalı deprem eğitimleri düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, 2018 yılını da başarıyla geçiren merkezde, bugüne kadar 80 bin 500 kişiye depremde nasıl davranması gerektiğinin öğretildiği aktarıldı.

Eğitim merkezinde, depreme dayanıklı bina, ev içini depreme hazırlanması, deprem sonrası toplanma yerleri, bilgilerin yanında deprem anının canlandırıldığı simülasyon odasında uygulamalı eğitimler verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özel olarak deprem eğitimleri verilmek üzere tasarlanan simülasyon cihazı, gerçek deprem kayıtları kullanarak üç boyutlu hareketlendirme yapabiliyor. Deprem kayıtlarının üniversitelerin ilgili öğretim görevlilerinden danışmanlık alınarak gerçeklik artırılan simülasyon cihazı, 12 farklı deprem seçimi yapabiliyor. Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezinde eğitim alan gruplar da yaş grubuna göre bu 12 farklı deprem seçimlerini yaşıyor. Eğitim alan grup, öğrencilerden oluşuyorsa onlara daha düşük seviyelerde deprem sarsıntısı yaşatılırken, yaş büyüdükçe yaşatılan depremin de sarsıntısı artırılıyor. Deprem simülasyonu, üç boyutlu hareket, deprem sesi, yangın çıkması ve su patlaması gibi efektler verebiliyor ve eğitim alan vatandaşlara deprem anını birebir yaşatabiliyor. Deprem eğitimlerine katılanlar, 20 bin depremin kaydedildiği ülkemizde deprem gerçeği, nasıl meydana geldiği, deprem öncesi yapılması gerekenler konusunda bilgilendi."

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deprem Kocaeli

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