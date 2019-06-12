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Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 23:19 | Son Güncelleme

Kocaeli’de polis ekiplerince okulların çevrelerinde yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde eş zamanlı olarak yapılan huzur uygulaması Kocaeli’de de gerçekleştirildi.

Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

Kocaeli’de polis ekiplerince okulların çevrelerinde yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde eş zamanlı olarak yapılan huzur uygulaması Kocaeli’de de gerçekleştirildi. Kocaeli Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü TEM, Narkotik, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, ve ilçe emniyet müdürlüklerinden 162 ekip, 571 polisin katılımıyla gerçekleştirilen “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi ve Tek Dal Sigara Uygulaması”, il genelinde eş zamanlı olarak yapıldı.
Sabah saatlerinde başlayan uygulama kapsamında bin 796 şahsın kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapıldı. Yapılan kontrollerde farklı suçlardan arandığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Ekipler tarafından okulların çevrelerinde bulunan 324 iş yeri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde Karamürsel ilçesinde 1 iş yerine ruhsat bulundurmamaktan, Darıca ilçesinde bulunan 1 büfeye de uygunsuz sigara satışı yapmaktan idari işlem yapıldı. Kontroller kapsamında ise 432 araç durdurularak, çeşitli kontroller yapıldı. Kontrollerde 11 araca farklı sebeplerden dolayı toplam 2 bin 204 TL para cezası kesilirken, 5 araç da trafikten men edildi.

Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

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