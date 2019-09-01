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Kocaeli'de ilk mezat yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 10:14 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Ereğli Balık Hali'nde yapılan sezonun ilk mezatında istavritin kasası 150, sardalyanın 150-200, hamsinin 225-260, mezgitin 120-150 liradan alıcı buldu

KOCAELİ (AA) - Denizlerde av yasağının sona ermesiyle "Vira Bismillah" diyerek denize açılan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar, limana hamsi, mezgit, sardalya ve istavritle döndü.

Yeni av sezonu hazırlıklarını tamamlayarak dün gece Ereğli sahilinde okunan mevlidin ardından sezonun bereketli geçmesi için dua ederek denize açılan balıkçılar, sabaha karşı limanda protokol üyelerince karşılandı.

İzmit Körfezi'ni geçerek Yalova açıklarında ağlarını denize bırakarak Marmara Denizi'nde gece boyunca avlanan balıkçılar, balıkların bir kısmını Gemlik'ten kamyonlara yükleyerek sabahın erken saatlerinden itibaren Ereğli Balık Hali'ne gönderirken, bir kısmı da Ereğli iskelesine yanaşarak kasalarla mezata indirdi.

Burada balıkçılar, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım tarafından karşılandı.

İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir'in ettiği duanın ardından, Başkan Vekili Çakmak, düdük çalarak Türkiye'nin en büyük ikinci balık halinde sezonun ilk mezatını başlattı.

Kasalara doldurulan balıkların açık arttırma usulüyle satılması renkli görüntülere sahne oldu. Mezata taşınan balıklar, kısa sürede alıcı buldu.

Sezonun ilk avı sonrası, istavritin kasası 150, sardalyanın 150-200, hamsinin 225-260, mezgitin 120-150 liradan alıcı buldu.

- "Sezonun bol ve bereketli geçmesini diliyoruz"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun balıkçılar için bol ve bereketli geçmesini, halka bol balık yedirecek miktarda balık çıkmasını diledi.

Katırcıoğlu, "Sezonun bol ve bereketli geçmesini diliyoruz. Kurallara uygun balıkçılık yapıldığı zaman balık daha da artacak, ülkemize ve kentimize ekonomik olarak geri dönecektir." ifadelerini kullandı.

Balık komisyoncusu Ahmet Teke ise "Bu sezon balık gözükmüyor, sezonun ilk günü oluşu nedeniyle balık az olur. Deniz biraz soğumaya başladığında balık artar. Şu anda balık çok az bu nedenle de balık fiyatları yüksek." dedi.

Törene, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Can Özgülenç, Kocaeli Hal Müdürü Ayhan Acar, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel ve AK Parti Karamürsel Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin ile diğer ilgililer katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
balık Ereğli Karamürsel Kocaeli mezat

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