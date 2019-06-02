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Kocaeli'de otomobil ile tır çarpıştı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 10:19 | Son Güncelleme

Kocaeli'de otomobil ile tır çarpıştı: 7 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya istikametine seyreden Sinan Benlice'nin kullandığı 34 TV 7586 plakalı otomobil, Kaynarca yolu Erikler mevkisinde, karşı yönden gelen Muhammet A. yönetimindeki 41 N 8111 plakalı tırla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Sinan Benlice ile otomobildeki Selma Benlice, Yalçın, Selime, Sevginur, Edanur ve Sedanur Üzüm, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Üçü çocuk olan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Kandıra Kocaeli trafik kazası

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