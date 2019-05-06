Kocaeli'deki 14 plajın deniz suyu A kalitesinde

KOCAELİ (AA) - Karadeniz ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan Kocaeli'de 21 plajdan 14'ünün deniz suyu kalitesi A, 7'sinin de B sınıfı olarak kayıtlara geçti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, eskiden yanından bile geçilemeyen sahiller, vatandaşların gönül rahatlığıyla yüzdüğü, uluslararası su sporlarının yapıldığı bir noktaya getirildi.

Kentteki sahillerin kalitesinde yaşanan iyileşme, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlarla da gözler önüne seriliyor. Buna göre 2018'de Kocaeli'de bulunan 21 yüzme alanından 14'ü A (mükemmel), 7'si B (iyi) sınıfı olarak belirlendi ve il sınırlarında C sınıfı plaj kalmadı.

Yaz sezonu öncesi Kocaeli Valiliği tarafından kurulan komisyon, kentte 10'u İzmit Körfezi, 11'i de Karadeniz kıyılarında olmak üzere 21 yüzme alanı belirlendi. Buna göre, İzmit Körfezi sahillerinde Karamürsel Altınkemer, Ereğli Defne, Ulaşlı, Tübitak-MAM ve Bayramoğlu Kadınlar Plajı; Kandıra sahillerinde ise Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kefken, Kovanağzı, Kumcağız, Seyrek, Babalı ve Gemiciler Koyu Plajları "A" kalite "mükemmel" plaj olarak kayıt altına alındı.